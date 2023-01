Salvatore Ferragamo presenta la nuova fragranza maschile Ferragamo Bright Leather: il viaggio olfattivo della Maison evolve attraverso un messaggio vibrante ed energico; un profumo essenziale e raffinato, un inno a esprimere la propria personalità con sicurezza e determinazione.

Dopo il lancio di Ferragamo e Ferragamo Intense Leather, la nuova Eau de Toilette Ferragamo Bright Leather conduce in una dimensione in cui l’ispirazione spinge all’azione e l’azione porta al raggiungimento di ogni obiettivo, accogliendo la bellezza del mondo senza filtri, stereotipi o distinzioni.

Creata in collaborazione con il profumiere Antoine Maisondieu (Givaudan), Ferragamo Bright Leather è un’Eau de Toilette woody aromatic leathery che reinterpreta la fragranza iconica infondendo sfumature oniriche e brillanti all’energia delle note naturali.

La freschezza degli agrumi cattura i sensi mixando i toni dolceamari del Bergamotto, il tocco pungente del Mandarino e gli accenti aspri ed esaltanti dell’Uva. Al cuore della fragranza, il gusto verde ed erbaceo del Basilico incontra il tratto aromatico del Rosmarino per poi arrendersi al calore sofisticato dell’accordo Ferragamo Bright Leather, simbolo esclusivo dell’heritage artigianale della Maison. Infine, le note raffinate del Legno di Cedro e le sfumature calde del Muschio e del Patchouli amplificano il sogno aggiungendo sensualità e distinzione alla composizione vibrante.

Come tutti i profumi del brand, anche Ferragamo Bright Leather si presenta in un raffinato flacone di vetro che rivisita i motivi iconici della Maison in chiave contemporanea. La sua forma allungata richiama uno skyline urbano: come un grattacielo, il flacone, in una nuance sabbia, invita a scoprire i suoi dettagli da diverse angolazioni. Un inserto verticale in tono, dall’effetto cuoio, valorizza la silhouette attraverso il nome del marchio con un lettering essenziale che scorre dall’alto verso il basso. Sulle due estremità, grazie a un cambio di prospettiva, appare un altro dei codici distintivi della Maison, il caratteristico logo Gancini, in metallo, che decora e sigilla sia la base che la sommità del flacone.

Molto più che un semplice dettaglio stilistico, il doppio Gancini simboleggia il sentimento di unione, evocando i molteplici aspetti che coesistono nell’uomo Ferragamo: tradizione e innovazione, concretezza e creatività, forza e sensibilità. Questi elementi sono anche rappresentati dalla giustapposizione tattile tra i dettagli metallici, che incarnano il lato più forte e razionale, e la finitura effetto-cuoio, legata alla sfera emozionale.

www.ferragamo.com