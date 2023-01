Poesia Gioielli presenta una linea di romantici anelli e orecchini

Nell’eterno duello tra ragione e sentimento, Poesia Gioielli sceglie il cuore come fonte di ispirazione per realizzare la nuova linea di gioielli Innamorata. Un grande classico, intramontabile a cui Poesia Gioielli regala un twist contemporaneo.

Una serie di tre anelli e orecchini mini-hoop ispirati dalla passione che tutto mette in moto e dalle emozioni che questa suscita nei cuori di ciascuno. I nuovi monili si distinguono per la purezza delle linee e dei diamanti, e per il colore intenso delle pietre.

Il cuore, protagonista di tutti i gioielli, è creato con la rodolite naturale, una pietra della famiglia dei granati che si distingue per il suo colore rosa intenso tendente al rosso. La pietra centrale è affiancata dai diamanti bianchi in un gioco di asimmetrie che definiscono la cifra della collezione in un continuo rimando tra forme e colori.

Cantori di storie uniche, gli anelli sono proposti in una versione ispirata al “solitario” in cui una fascia liscia d’oro bianco 18 carati avvolge il dito e concentra tutta la luce nel motivo centrale. La versione “solitario” è proposta anche con anello rivestito di diamanti che moltiplica i bagliori e l’effetto glamour. Originale e di grande tendenza l’anello “doppio” veste la mano con una fascia liscia e una con diamanti che accolgono al centro la rodolite taglio cuore a cui si accostano due diamanti taglio brillante.

Essenziale nel design e romantica nell’animo, la linea di anelli Innamorata di Poesia Gioielli sceglie l’oro 18 carati nelle colorazioni bianco, giallo e rosa, sul quale il colore si staglia con forza. La collezione Innamorata si completa con gli orecchini, deliziosi mini-hoop nei tre colori dell’oro che presentano la rodolite taglio cuore al centro circondata da diamanti.

Il design contemporaneo ed essenziale del brand è definito dall’utilizzo esclusivo di materiali preziosi, che conferiscono ai monili un fascino intramontabile, esclusivo ed originale, rigorosamente Made in Italy.

poesiagioielli.com