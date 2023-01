Lo slow winter all’AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld

All’AQUA DOME – Tirol Therme Längenfeld l’adrenalina incontra il relax, 250 vette di oltre 3000 metri di altitudine incontrano l’acqua termale che sgorga da 1865 metri di profondità, il freddo gelido delle Alpi incontra il calore intenso delle saune. Ciò è già garantito dalla posizione invidiabile di AQUA DOME, architettonicamente la struttura termale più eccitante delle Alpi: protetta da alte vette e circondata da tanta magia invernale della valle dell’Ötztal, l’AQUA DOME è un’oasi di calore termale con dodici piscine, undici saune e un moderno hotel alpino a 4 stelle superior le cui stanze sono arredate con molto legno locale, per creare un ambiente caldo e accogliente. Tra le dodici piscine meravigliosamente calde, si distinguono le “vasche semicircolari” all’aperto, che da tempo sono diventate il punto di riferimento dell’AQUA DOME. Qui si può nuotare in una delle piscine “galleggianti” prima di colazione e guardare il suggestivo monte Hahlkogel svegliarsi.

Più tardi ci si immerge nella Ötztal invernale. Ad esempio, nel “lato tranquillo” della valle, dove non ci sono stazioni sciistiche, ma la tranquillità di una valle ricoperta dal candore della neve: una scoperta. Si può salire per il sentiero che porta alla malga autentica Stallwiesalm – che può essere raggiunta con gli sci da alpinismo, slittini o a piedi. Si può anche pattinare sul ghiaccio sul “lago di energia” Piburger See, una meravigliosa location invernale. E ci si può emozionare portando i soffici alpaca a fare un trekking tra paesaggi meravigliosi. E si può anche provare un’esperienza con l’insegnante di yoga dell’AQUA DOME, magari addentrandosi nella foresta per un intenso “winter forest bathing”.

Inoltre, 356 chilometri di piste il divertimento è assicurato. Per i giovani sciatori nati tra il 2015 e il 2018 lo skipass costa solo due euro al giorno. Nel pomeriggio, ci si congeda dal freddo inverno della Ötztal per andare alle terme e all’esclusiva SPA 3000.

Oltre allo sci, la valle dell’Ötztal offre tante esperienze “slow”, il programma AQUventures propone tante iniziative prenotabili individualmente o in piccoli gruppi. Ad esempio, un’introduzione guidata allo sci alpinismo: un modo per combinare fitness e immersione nella natura, anche per i principianti. Si va alla malga Amberger Hütte o alla malga Nisslalm su semplici strade forestali innevate. Con le guide alpine e i maestri di sci di AQUA DOME è facile iniziare anche con lo sci di fondo (la pista passa proprio accanto alla struttura termale) o con il parapendio in tandem. Chi non vuole neppure uscire dal paradiso acquatico di AQUA DOME, può provare il WATSU: con l’istruttore si galleggia nella piscina riempita di acqua salata circondati dalle montagne.

Chi vuole immergersi nel benessere a 360 gradi, può chiedere consigli nutrizionali presso l’area Fitness e poi provare i trattamenti wellness alla SPA, come il massaggio con pietre Ötztal o il massaggio vitale al pino. Qui ci si ispira alle fonti di energia di montagna e acqua, i nuovi trattamenti Wave Balance Signature sono stati sviluppati esclusivamente per l’AQUA DOME: le combinazioni di suoni, acqua e tecniche di massaggio rendono questi trattamenti un’esperienza delicata ma efficace.

Dalla potenza dell’acqua termale che sgorga da 1865 metri nasce a linea cosmetica locale “thermal deep”, con i relativi trattamenti esclusivi.

AQUA DOME è la più grande area benessere del Tirolo, per un totale di 20.000 m2. E poiché si trova proprio nel cuore delle Alpi, la cucina si ispira all’”Arco alpino”. Come uno scambio culturale culinario con molte ispirazioni.

