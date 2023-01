Come ritrovare la forma dopo gli eccessi delle feste con Ringana

Dopo gli eccessi delle feste, l’inizio del nuovo anno è il momento ideale per adottare nuove abitudini più sane per sé e per l’ambiente. Con le giuste motivazioni i buoni propositi possono trasformarsi in realtà. E Ringana ci aiuta a metterli in pratica con due alleati speciali a base dei migliori ingredienti che la natura mette a disposizione e null’altro. Entrambi sono vegan, certificati Cosmos Ecocert e il packaging è riciclato e riciclabile.

Per ritrovare l’equilibrio ecco Fresh pack cleansing (26 bustine), nella formula si trovano fibre alimentari fresche quali buccia di semi di psillio in polvere, fibra di semi di guar, fibra di agrumi, acacia, fibra di mela, farina di semi di lino che, in sinergia al calcio, favoriscono una salutare attività dell’intestino e regolano la digestione in maniera naturale. Gli estratti di melissa officinale e di finocchio hanno un’azione calmante sull’apparato digerente.

Utilizzo: assumere una bustina diluita in almeno 250ml di acqua, una volta al giorno prima dei pasti. Nella fase iniziale si consiglia ½ bustina, aumentando poi lentamente la quantità fino alla dose giornaliera.

Per sbarazzarsi di qualche chilo di troppo Complete d-eat (14 bustine) – facile e rapido da preparare, con un apporto calorico di base di solo 200 kcal, COMPLETE d-eat è ricco e nutriente come un pasto completo. Si tratta di una combinazione intelligente di microalghe, riso integrale, semi di lino, semi di girasole, piselli, olio di cartamo e lino, fibre di semi di guar e agrumi che apportano all’organismo tutto ciò di cui ha bisogno nella quotidianità: proteine, acidi grassi, carboidrati, vitamine e minerali e tutte le microsostanze nutritive importanti. Non contiene additivi o aromi artificiali.

Utilizzo: diluire il contenuto di una bustina con almeno 300ml di acqua e bere una o due volte al giorno. La sostituzione di due pasti giornalieri principali di una dieta ipocalorica con sostituti di un pasto contribuisce alla perdita di peso. La sostituzione di un pasto giornaliero principale di una dieta ipocalorica con un sostituto di un pasto contribuisce al mantenimento di peso dopo la perdita di peso.

www.ringana.com