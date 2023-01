La nuova maglia geometrica Moments di Pandora

Pandora inizia il nuovo anno con un nuovo capitolo all’insegna di artigianalità e stile: il lancio della nuova maglia geometrica Moments. Realizzata unicamente da Pandora come nuova icona del brand, la maglia geometrica Moments inaugura un nuovo stile e uno storytelling senza limiti; ideata 20 anni dopo l’iconica maglia snake Pandora, che ha reso il gruppo danese famoso in tutto il mondo.

Combinando maestria artigianale e innovazione nel design esclusivo di Pandora, la nuova maglia geometrica Moments crea meravigliosi effetti di luce. Progettata con borchie piramidali e sferiche per catturare e riflettere la luce e realizzata in argento sterling 925, la maglia geometrica Moments crea una vera e propria esperienza tattile.

I direttori creativi A. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo spiegano: “Abbiamo sviluppato un pattern composto da forme geometriche diverse, che ha richiesto nuovi strumenti e tecniche per creare quella che oggi è una maglia dall’aspetto unico”.

Ogni maglia borchiata è composta da una sezione esterna e da una centrale. La maglia esterna è prodotta stampando insieme piccole lastre d’argento che vanno a formare le forme piramidali e sferiche che vediamo. Poi, le 4 sezioni individuali sono piegate insieme e sovrapposte allo strato precedente in un processo esclusivo di Pandora.

Altrettanto sorprendente è il nuovo design della chiusura della maglia: un cuore in argento sterling 925 rifinito a mano con una chiusura a molla che consente un utilizzo senza sforzo. La nuova maglia leggera e flessibile la rende ideale per essere indossata tutti i giorni ed è disponibile sia come bracciale che come collana. Che venga indossata da sola come pezzo unico o insieme a dei charm per raccontare una storia, la nuova maglia geometrica catturerà gli sguardi di tutti nel nuovo anno.

Il design della nuova maglia geometrica Moments si ispira all’eredità del passato del brand, ma anche al suo presente. Uno sguardo più attento alla chiusura a cuore rivela un segno di infinito, che rappresenta il concetto di illimitatezza alla base della filosofia del brand, tuttora presente.

