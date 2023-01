Dream Water di Biopoint, la prima maschera liquida

Biopoint presenta l’innovazione del trattamento capillare con Dream Water. Si tratta della prima maschera capillare dalla texture liquida esclusiva che racchiude un cocktail inedito di attivi che elimina i tempi di posa. Gli hair experts Biopoint hanno messo a punto una nuova formula innovativa che farà innamorare tutti i tipi di capelli; una vera rivoluzione nel concetto di hair care che conquisterà il cuore di ogni donna.

Un’acqua prodigiosa ricchissima di attivi in grado di trasformare i capelli, in tempo zero: Dream Water di Biopoint è la prima maschera liquida in grado di offrire risultati senza compromessi. L’innovazione non è solo nella texture ultra-sensoriale ma una formula esclusiva che veicola sui capelli un concentrato di ingredienti dall’azione ristrutturante, rigenerante e riparatrice, con effetti visibili, sin dalla prima applicazione.

Dream Water è la nuova esperienza sensoriale che ogni capello deve provare: concepita come una maschera, ad azione istantanea, è leggera come l’acqua e dona a tutti i tipi di capelli danneggiati e stressati, un booster di vitalità e luminosità.

La formula è arricchita con Retinolo, noto anche come Vitamina A, che regola la sintesi della cheratina, per una fibra capillare idratata, rigenerata e lucente e Omega 3-6-9 che contribuiscono allo stato di benessere del capello, riequilibrando la componente lipidica naturale dei capelli e donando sollievo ai capelli sottoposti allo stress di phon, piastre e spazzole.

Il pool di attivi agisce istantaneamente per regalare risultati visibili: 100% morbidezza, brillantezza e leggerezza. Dream Water ripara la struttura danneggiata del capello – più il capello è danneggiato, più l’azione riparatrice sarà evidente – e ripristina lo stato vergine della fibra capillare in totale leggerezza.

Modalità di utilizzo:

Dopo lo shampoo, applicare Dream Water ciocca per ciocca, concentrandosi sulle lunghezze e punte. Massaggiare dolcemente i capelli per facilitare la penetrazione del prodotto. Risciacquare immediatamente, evitando il contatto con gli occhi e procedere quindi con lo styling.

www.biopointonline.it