U.S. Polo Assn. presenta la collezione FW 23/24 bags

U.S. Polo Assn. presenta a Pitti Immagine Uomo la nuova interpretazione degli accessori maschili che rendono omaggio all’eleganza informale del brand americano. Una nuova collezione di zaini, borse e tracolle che coniuga la passione per lo sport e le contaminazioni fashion restando fedeli ai valori del polo.

L’attenta ricerca dei materiali e la cura per i dettagli sono elementi che da sempre fanno parte del DNA di U.S. Polo Assn. e che ancora oggi danno carattere e innovazione alla collezione FW 23/24 bags che per la prossima stagione accoglierà, oltre ai grandi classici del brand, importanti novità. A partire dalle due nuove linee: Oliver un classico rivisitato in un leggerissimo nylon e Paul che cavalca l’onda delle ultime tendenze con il neoprene. L’idea del brand è di coniugare l’eleganza informale con dinamicità e funzionalità rendendo così il guardaroba maschile più versatile e intelligente.

Non mancano infine le linee continuative che spaziano tra occasioni formali e di lavoro, dallo sport al tempo libero. Cambridge e Seattle, più rigorose e funzionali, sono state svecchiate da Big Sky che è sempre una business ma casual, moderna e dinamica. Sportive e super funzionali sono invece Big Fork e Bozeman, linee giovane e super leggere per rendere ogni attività piacevole e pratica grazie all’ampia scelta fra tracolle, zainetti e borsoni. I materiali con cui vengono realizzate le borse spaziano dalla vera pelle, similpelle, nylon e, novità di questa stagione, anche dal neoprene.