L’expertise e la creatività di WallPepper®/Group al servizio del progettista

Protagoniste di sempre più numerosi progetti abitativi e contract, le carte da parati WallPepper®/Group permettono ai professionisti di avvalersi non solo di soluzioni decorative – sostenibili e certificate – dalle straordinarie capacità espressive ed emozionali, ma di strumenti performanti che possono essere realizzati per adattarsi a pareti di qualsiasi formato e dimensione, assolvere a specifiche necessità funzionali (come il benessere acustico, l’idrorepellenza, il rivestimento di pareti esterne) e risolvere problemi strutturali senza abbattere o costruire pareti, creando nuove, spesso affascinanti e sorprendenti, prospettive visive.

Con le carte da parati WallPepper®/Group il professionista può, così, concretizzare qualsiasi idea, ispirazione, ‘visione’ con un prodotto dal grande impatto estetico e di altissima qualità. Lo spazio creativo è, quindi, senza limiti, ogni progetto può essere personalizzato in modo da plasmare ambienti davvero unici o per dare una nuova vita a spazi obsoleti.

Grazie a una costante esplorazione artistica e tecnica (che porta a un utilizzo sapiente dei materiali e delle migliori tecniche di stampa), unite a un approccio attento e sensibile verso l’ambiente, WallPepper®/Group offre un vastissimo ventaglio di proposte: oltre alle centinaia di grafiche presenti a catalogo, personalizzabili nel colore, è possibile creare immagini interamente custom, per soddisfare le specifiche esigenze decorative di un progetto. Le carte da parati sono prodotte esclusivamente su misura, adattando ciascun soggetto alle dimensioni della parete da ‘vestire’ e possono essere stampate su tutti i materiali WallPepper®/Group (per applicazioni indoor e outdoor, per spazi soggetti a umidità, per ambienti che richiedono supporti decorativi con caratteristiche fonoisolanti e di fonoassorbenza o luoghi che necessitano di soluzioni antibatteriche).

