Mind & Body Wellness: Il benessere del corpo e dello spirito secondo il Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Il percorso prevede una visita alla raccolta dei capolavori esposti al Rome Cavalieri, primo tra tutti il trittico dell’artista veneziano Giambattista Tiepolo collocato nella hall, contornato da dipinti pregiati, sculture, rari arazzi, arredi francesi e capolavori di inestimabile valore. Un excursus ricco, variegato e completo, degno di un grande museo, che trasporta il visitatore in un compendio di bellezza che attraversa i secoli, ed è capace di produrre benessere per lo spirito: secondo la neuroestetica – la scienza che affianca un approccio neuroscientifico alla consueta analisi estetica della produzione e della fruizione di opere d’arte – la contemplazione dell’arte e del bello è un tonico assoluto. Ammirare un’opera d’arte stimola il rilascio di neurotrasmettitori noti per indurre sensazioni di benessere: la dopamina e le endorfine.

Attivati i trasmettitori di benessere, il percorso continua al Cavalieri Grand Spa Club, con una sessione di Pilates Reformer, un’attività fisica completa, che permette di tonificare e rinforzare la muscolatura, migliorare la flessibilità muscolare, la postura e la mobilità articolare, conferendo equilibrio ed efficienza.

Infine, la completezza del benessere psicofisico è assicurata dal Signature Ritual “Live Well Be Well”, un protocollo personalizzabile, ideale per rigenerare la bellezza e tonificare lo spirito che si basa sull’utilizzo dei prodotti Diamond Well-Living di Natura Bissè. Un trattamento corpo in cui l’eccellenza viene tradotta in una sensorialità senza pari e, naturalmente, in una pelle splendida. Un sapiente mix di texture, profumi, gestualità e sensazioni, per una vera fuga dalla quotidianità che genera benessere. Dopo la preparazione della pelle con uno scrub, viene effettuato un massaggio idratante e tonificante, usando uno degli oli profumati, scelti in base alla necessità specifica del cliente in quel preciso momento: il Dry Oil Detox a base di alghe, olio di chia e Vitamina E, particolarmente efficace nell’eliminare le tossine e le impurità donando al corpo un aspetto fresco e sano, il Dry Oil De-Stress a base di lavanda, semi di uva , vitamina E e semi di girasole, ideale per rilassare la mente lasciandosi trasportare dal profumo della lavanda, per ottenere una pelle ancora più splendida e un corpo rilassato, il Dry Oil Fitness a base di menta, eucalipto e carota, perfetto dopo un duro allenamento perché aiuta ad alleviare la tensione e a far sparire ogni residuo di pesantezza, il Dry Oil Enerigizing a base di olii essenziali agrumati e carota, è un vero e proprio energizzante che dona alla pelle tonicità e le restituisce tutta la sua luminosità.

Un percorso completo, che solo il Rome Cavalieri può offrire ai suoi ospiti, per ottenere il miglior equilibrio e il benessere più totale.