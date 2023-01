The Square, Spazio alla Cultura, gli ospiti della quinta puntata

Da giovedì 10 novembre alle 20.40 va in onda ogni due settimane su Sky Arte la terza stagione di The Square, Spazio alla Cultura, la trasmissione realizzata da TIWI e condotta da Nicolas Ballario che racconta la cultura contemporanea in tutte le sue forme. Attraverso le voci di tantiospiti, servizi speciali su mostre e musei di tutta Italia, animazioni che approfondiscono temi attuali della cultura contemporanea e una ricca agenda di appuntamenti, The Square è uno strumento per essere sempre aggiornati sul panorama artistico del nostro Paese. Gli episodi sono visibili anche in streaming su NOW e on demand.

Dopo il successo della prima e della seconda stagione del programma, in cui artisti, musicisti, registi, attori, danzatori e lavoratori del mondo della cultura, dello spettacolo e dell’arte hanno trovato palcoscenico privilegiato per i loro progetti, la terza edizione arriva con alcune novità, tra cui la direzione artistica delle performance musicali affidata a Rodrigo D’Erasmo, musicista, storico membro degli Afterhours, direttore d’orchestra e produttore discografico, e la rubrica in animazione Di cosa parliamo quando parliamo, che spiega il significato di alcune espressioni legate all’attualità o al mondo dell’arte, in modo leggero, ironico ma mai banale. Tra le conferme invece la rubrica La Cura Ludovico, con Ludovico Pratesi, un minuto per raccontare i significati che si celano dietro i capolavori dell’arte moderna e contemporanea.

Ospiti delle puntate precedenti sono stati: la produttrice musicale, polistrumentista, cantante, nonché musicista della band di Vasco Rossi Beatrice Antolini, Emiliano Pagani e Daniele Caluri, autore e disegnatore del fumetto Don Zauker, il cantautore, polistrumentista, produttore discografico, fondatore e frontman del gruppo Afterhours Manuel Agnelli, le ideatrici del progetto editoriale dedicato al turismo culturale Travel On Art e autrici di Street Art in Italia Anna Fornaciari e Anastasia Fontanesi, il chitarrista e fondatore dei Bud Spencer Blues Explosion e degli I Hate My Village Adriano Viterbini, l’artista e direttore artistico della Quadriennale di Roma Gian Maria Tosatti e il musicista Paolo Angeli.

La quinta puntata di The Square

La quinta puntata di The Square, in onda giovedì 12 gennaio 2023, dà il benvenuto al nuovo anno con una mostra dedicata a Giotto e agli artisti moderni e contemporanei che si sono ispirati alla sua arte. L’esposizione dal titolo Giotto e il Novecento, allestita al Mart di Rovereto e curata da Alessandra Tiddia, ci fa scoprire l’influenza che artisti come Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Gino Severini, ma anche Henri Matisse e Yves Klein, fino alle contemporanee Chiara Dynys e Tacita Dean, hanno avuto dal maestro della pittura medievale.

In studio Nicolas accoglie la prima ospite di questa puntata, la storica e curatrice di design Domitilla Dardi, che illustra cosa vuol dire e cosa racchiude il termine design, dalle pitture rupestri ai progetti di architettura, dalla moda ai… post-it. Torna la rubrica 3 domande a… in cui gli artisti possono dire la propria su aspetti che riguardano il mondo contemporaneo e raccontarci qualcosa sulla loro ricerca artistica. A rispondere a questi quesiti è l’artista Marta Spagnoli. Subito dopo, è il momento de La Cura Ludovico, la rubrica di Ludovico Pratesi che, in questa puntata, ci fa aprire gli occhi sul dipinto del pittore francese Georges Seurat Una domenica pomeriggio sull’isola della Grande-Jatte.

Nel momento live ascoltiamo invece Meg, cantante e produttrice discografica – membro per tanti anni dei 99 Posse e passata poi alla carriera solista – che suona per il pubblico di The Square il brano Napolide, tratto dal suo ultimo disco Vesuvia, accompagnata dai musicisti Marco Fugazza(batteria) e Ze in the Clouds (synth). Durante l’intervista con Nicolas, Meg ci racconta del suo legame viscerale con Napoli, e ancor più con il Vesuvio, rapporto di amore e odio che ha caratterizzato la sua musica e la sua storia.