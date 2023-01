Retinolo di Equivalenza per migliorare la texture e la compattezza della pelle

EQUIVALENZA presenta un nuovo, potentissimo ingrediente, indispensabile nella beauty routine invernale: il Retinolo, pietra miliare di una buona routine di skicare. Grazie alla sua straordinaria capacità di migliorare la texture e la compattezza della pelle, il retinolo contribuisce a migliorare la compattezza della pelle riducendo i segni del tempo e contribuendo ad uniformare il tono cutaneo. Il retinolo, infatti, stimola l’autoproduzione di collagene ed elastina, per un’azione antiage profonda e lo fa con questi prodotti:

Crema Rinnovatrice Notte 30ml

Formulata con retinolo puro e oli elisir per aiutare a ridurre visibilmente le rughe e migliorare la texture e la compattezza della pelle, la Crema Rinnovatrice Notte idrata la cute donandole un aspetto rinnovato. Grazie all’azione di Betaina che protegge dalle irritazioni e al retinolo che riduce visivamente i segni del tempo migliorando l’elasticità e la compatezza della pelle, dona alla pelle un aspetto rinnovato.

Modo d’uso e precauzioni: Applicare solo la sera sul viso pulito. Evitare l’esposizione al sole e usare la protezione solare durante il giorno. In caso di fastidio, intervallare le applicazioni o interromperne l’uso.

Siero Riparatore notte 30ml

Formulato con oli elisir e vitamina E, ricchi di antiossidanti che forniscono idratazione per una pelle più rinnovata dopo ogni applicazione, il Siero Riparatore notte con retinolo puro e acido ialuronico aiuta a combattere i segni del tempo, migliorano la texture e la compattezza della pelle. Il Polisaccaride al suo interno, protegge la pelle dalle aggressioni esterne e attua un’azione calmante sulla pelle grazie a un biofilm che protegge la cute tutto il giorno, per un effetto pelle idratata e compatta.

Modo d’uso e precauzioni: Applicare 2/3 gocce sul viso pulito e massaggiare con movimenti circolari fino a completo assorbimento. Evitare l’esposizione al sole e usare la protezione solare durante il giorno. In caso di fastidio, intervallare le applicazioni o interromperne l’uso.

Tonico Riparatore Notte 250ml

Il Tonico Riparatore Notte aiuta a equilibrare il pH e a rimuovere le impurità dalla pelle, formando un leggero strato idratante sulla pelle. Grazie alla sua formula con Retinolo, combatte i segni del tempo mentre gli oli elisir e la vitamina E, che agiscono con proprietà antiossidanti alla pelle.

Modo d’uso e precauzioni: Applicare sul viso pulito con un batuffolo di cotone e non risciacquare. Usare la mattina con protezione solare e la sera. In caso di fastidio, intervallare le applicazioni o interromperne l’uso.

In linea con la solida filosofia di EQUIVALENZA di rispetto per l’ambiente, ecco il nuovo flaconcino tecnologico Airless. Un impegno per il consumo responsabile che caratterizza e rispecchia la filosofia del brand: ricaricabile e realizzato con materiale ecosostenibile. Questo packaging innovativo aiuta a mantenere il prodotto fresco più a lungo perché non esposto al contatto con l’aria e garantisce un dosaggio perfetto salva sprechi per l’uso della beauty routine quotidiana.

equivalenza.com