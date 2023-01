Grand Seiko presenta un segnatempo ispirato al il tipico giardino zen giapponese

La collezione Elegance di Grand Seiko accoglie una nuova creazione, in esclusiva per il mercato europeo, ispirata allo stile inconfondibile del giardino zen giapponese Karesansui, in cui sabbia, ghiaia e rocce vengono utilizzate per simulare il movimento dei corsi d’acqua. Il quadrante di questo nuovo Grand Seiko presenta un motivo delicatamente goffrato composto da linee curve che dal centro si irradiano verso l’esterno. Man mano che la prospettiva e l’intensità della luce cambiano, il quadrante rivela un motivo che evoca l’effetto della sabbia di un giardino Karesansui. La cassa riprende le curve morbide del quadrante esaltandone l’eleganza; le lancette e gli indici delle ore e dei minuti, meticolosamente lucidati, assicurano l’elevato livello di visibilità caratteristico di Grand Seiko.

Il segnatempo è alimentato dal calibro Spring Drive 9R31 a carica manuale, che vanta una riserva di carica di circa 72 ore. Spring Drive e una tecnologia che genera energia come un orologio meccanico ma la combina con un regolatore elettronico per offrire un livello di precisione senza eguali. Il nuovo Grand Seiko SBGY027 della Collezione Elegance in edizione limitata di 100 esemplari è disponibile in esclusiva per l’Europa.

