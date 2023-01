Lanerossi presenta la nuova capsule collection “Radici”

L’approccio sperimentale che ha permesso a Lanerossi di tracciare un percorso unico nella storia dell’interior textile coinvolgendo nel tempo artisti, designer, illustratori e fotografi di fama internazionale, che hanno saputo valorizzarne e reinterpretarne il prezioso patrimonio visivo, contraddistingue il Brand ancora oggi.

Nel desiderio di continuare ad ampliare ed arricchire il proprio alfabeto creativo, Lanerossi dà così il via alla nuova collaborazione con un’altra nota firma nel panorama dell’architettura e design internazionali, lo studio Palomba Serafini.

RADICI è il nome della nuova collezione di plaid firmata dallo studio. Un progetto in cui tecnica, artigianalità e contrasti cromatici intessono un dialogo inedito con la natura riflettendo intorno alle sue celate potenzialità.

“Gli alberi contengono un grande segreto, grande come le loro fronde, grande più della loro ombra, profonda, diramata, solida, confortevole. Gli alberi crescono nel tempo e si evolvono coscienti della loro potenza, radicati nella loro intelligenza. Gli alberi sono speculari, tanto grandi per godere del cielo, ugualmente tanto grandi per ancorarsi saldamente alla terra.”

Simbolo archetipo di forza e crescita, l’albero vuole così rappresentare la continuità della storia di Lanerossi che si è evoluta nel tempo ben radicata nelle sue certezze. Questi concetti sono diventati disegni in una visione astratta e figurativa, dove i temi scelti sono narrati in modo innovativo e fuori dagli schemi dando vita ad una collezione di plaid dall’eleganza più pura.

Una gamma di prodotti che racconta l’approccio di Palomba Serafini improntato alla ricerca dell’essenza in ogni progetto e ad un concetto di equilibrio che richiama in questo contesto le culture orientali

Disponibile in cinque varianti colore, dal beige, alle varianti più accese come l’oro o l’arancio, il plaid RADICI è realizzato in 100% lana vergine, ottenuta da selezionate greggi di pecore di razza merinos, tessuta a tecnica jacquard, per un effetto al negativo sul retro, e arricchito da frange lungo i bordi.

Il plaid è reso ancora più morbido grazie a speciali processi di finissaggio del prodotto. È inoltre certificato Woolmark-Pure New Wool, OEKO-TEX® STANDARD 100 che ne garantiscono la qualità e il rispetto per l’ambiente.