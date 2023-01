Relax in sauna e nella Spa del Bad Moos – Dolomites Spa Resort

Le occasioni non mancano per regalarsi una pausa di benessere al Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto. Ecco alcune proposte imperdibili per vivere un’esperienza indimenticabile.

Passeggiata nella neve e danza aromatica in sauna

Marzo è il mese perfetto per dedicarsi una vacanza in montagna e godersi l’ultima neve. Chi ama il benessere a tutto tondo può iniziare la giornata con la Passeggiata Alpina accompagnati da Florance. Un’abbondante colazione, 10 minuti di stretching e si parte a piedi alla scoperta della suggestiva val Fiscalina. Si percorrono sentieri in mezzo al bosco e si costeggiano ruscelli, facendo sosta in punti panoramici che regalano una vista mozzafiato, semplicemente per osservare la natura e godere di tutto ciò che offre. Ogni passo è una sorpresa, tra il paesaggio imbiancato e i suoni ovattati della natura. Dopo due ore all’aria frizzante, una seduta in sauna è quello che ci vuole. Relax allo stato puro, avvolti nel calore e nel profumo delicato delle essenze. Tra le varie proposte, la danza aromatica Soft Music permette di partecipare alla speciale gettata di vapore nella Larix Sauna: il maestro di sauna, accompagnato dalla musica, dà inizio al rituale, aromatizzando l’ambiente con i profumi del bosco attraverso movimenti decisi e armoniosi.

Immersi nell’acqua solfata

Un toccasana per il corpo, nonché una specialità del Bad Moos – Dolomites Spa Resort, è il Bagno di zolfo. La sorgente d’acqua solfata, infatti, ricca di zolfo, fluoro, magnesio, calcio e altri sali minerali, è ricca di proprietà benefiche per l’organismo. Si può fare un bagno salutare semplicemente nell’acqua purissima, senza essenze, oppure aggiungere diversi oli preziosi dalle differenti particolarità. Cannella, larice e limone, ad esempio, sono ideali dopo un’intensa attività sportiva per l’azione detox e distensiva sul corpo. Le alghe aiutano a combattere gli inestetismi della cellulite, stimolano metabolismo e circolazione; mentre pino, timo e geranio hanno un effetto drenante e disintossicante. Menta, rosmarino e lavanda insieme hanno proprietà tonificanti ed energizzanti; arancio amaro, santoreggia e cirmolo rilassano tensioni muscolari e tessuti.

A tutto sport con l’offerta Spring Days

Si chiama “Dolomiti Spring Days” il pacchetto che chiude la stagione invernale del Bad Moos Dolomites Spa Resort. Valido dal 25 marzo al 5 aprile 2023 permette di approfittare di 4 giorni di vacanza e skipass al prezzo di 3.

L’offerta comprende: 4 pernottamenti con ricco buffet di prima colazione, spuntino altoatesino nel pomeriggio e cena con menu a scelta di 4-5 portate, menu light feel good, 4 giorni di skipass, programma di attività Move & Balance, libero utilizzo della Spa. Il pacchetto è estendibile fino a 8 notti con skipass al prezzo di 6.

Soprattutto per la posizione del Bad Moos – Dolomites Spa Resort, lo sci di discesa è lo sport più praticato e apprezzato. A pochi passi dall’hotel si trovano gli impianti di risalita della Croda Rossa che permettono di godersi le piste curate e perfettamente preparate del comprensorio sciistico delle Tre Cime. Chi preferisce sci d’alpinismo può partire direttamente dall’hotel per raggiungere le Crode Fiscaline e da qui godersi la splendida vista sulla Meridiana di Sesto. Gli appassionati di fondo trovano invece una pista da sci di 60 km ideale sia per la tecnica classica sia per lo skating.

Un regalo speciale

Questo periodo dell’anno regala molte occasioni per festeggiare: dalla giornata della donna a quella del papà, fino a Pasqua il 9 aprile 2023. Opportunità da prendere al volo per una vacanza al Bad Moos – Dolomite Spa Resort o per stupire il festeggiato con un dono davvero unico: un buono regalo. Una cena romantica, un trattamento wellness esclusivo, un weekend rigenerante, basta scegliere il proprio messaggio e l’importo per far recapitare la sorpresa al fortunato destinatario.

Per trascorrere una giornata indimenticabile sono a disposizione anche i pacchetti Day Spa che danno diritto all’utilizzo della piscina interna ed esterna, del centro fitness, dell’area sauna e relax, aggiungendo poi, a seconda delle preferenze, altri plus. Dai trattamenti wellness alla prima colazione, dalla merenda pomeridiana alla cena.

www.badmoos.it