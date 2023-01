La giusta atmosfera con la profumazione Cestrum di Equazione Botanical Essence

E’ sempre il momento di coccole per noi stessi e per la nostra dolce metà con l’expertise di Equazione Botanical Essence e delle sue proposte più sensuali rappresentate dalla linea Cestrum Nocturnum: 5 prodotti che rendono la pelle un velluto da accarezzare e 2 nuvole ipnotiche per l’ambiente che creano una perfetta atmosfera d’amore. Il Cestrum Nocturnum ha fiori bianchi e verdi che nascono al sorgere del sole momento in cui si compie la magia.

Il suo profumo è talmente intenso e coinvolgente da scaturire una piacevole sensazione di stordimento che rimane fino alle prime ore del mattino. Storicamente utilizzato per aiutare il rilassamento, combattere lo stress e sciogliere le tensioni, è sempre stato considerato un fiore dalle proprietà afrodisiache, decantate da aristocratici e poeti.

La linea è così composta:

SHOWER GEL – 250 ml – Una texture ricca, delicata e avvolgente che lascia la pelle perfettamente detersa, morbida e profumata e che regala immediatamente una sensazione di benessere.

BODY CREAM – 250 ml – Una formula leggera e setosa che si assorbe facilmente e lascia sulla pelle un velo profumato. Idrata la pelle senza appesantirla. Da applicare su pelle pulita e asciutta, o ancora umida per una maggiore idratazione, con un massaggio circolare su tutto il corpo fino al completo assorbimento del prodotto.

HAND SOAP – 250 ml – Una formulazione liquida vellutata e idratata che deterge le mani, lasciandole morbide e delicatamente profumate.

BODY SCRUB – 200 ml – Leviga e prepara la tua pelle con questo scrub delicato, rilassante e profumato che affina la grana cutanea eliminando delicatamente le cellule morte ma mantenendo la pelle idratata. Esfolia effettuando un'azione abrasiva sulla pelle grazie alle microperle di cellulosa cristallina di origine naturale. Il burro di karitè BIO insieme al vero succo di pala di fico d'india nutrono e idratano in profondità la pelle. Inoltre, l'estratto di cappero e le foglie di ulivo esercitano un'importante azione antiossidante. Contiene il 90% di ingredienti di origine naturale.

Da abbinare al Body Scrub, il brand ha realizzato anche una speciale spazzola naturale, la Spazzola Corpo realizzata in legno di Faggio Europeo e setolatura in fibra di Tampico (fibra naturale vegetale estratta dall’Agave Lechuguilla Messicana). Le setole rigide permettono un’esfoliazione profonda e un’intensa stimolazione dell’epidermide e della circolazione sanguigna. Ergonomica e facile da impugnare grazie al cingolo con strappo regolabile.

Per la cena a lume di candela possiamo creare l’atmosfera romantica mettendo al centro della tavola la candela profumata Cestrum e diffondere l’essenza profumata che abbiamo sulla pelle con il profumatore per ambiente.

SCENTED CANDLE – Una candela che dona una evocativa esperienza olfattiva. Realizzata con cera vegetale di soia naturale NO OGM prodotta in Italia, senza paraffine e oli minerali, con stoppino 100% in cotone naturale e coloranti atossici. Le fragranze sono di origine naturale, a base di oli essenziali, con materie prime e produzione artigianale 100% Made in Italy . Il flacone è in vetro riciclabile.

www.equazionebeauty.com