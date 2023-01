Al via la stagione sciistica in Carinzia

Sciare in Carinzia è semplice. Ogni sciatore, infatti, dal professionista al principiante, dall’adulto al bambino, dal contemplativo al performante, troverà il comprensorio che maggiormente lo soddisfa, grazie alle 23 zone sciistiche e agli 800 chilometri di piste perfettamente curate.

I comprensori più grandi sono:

Katschberg – a misura di famiglia

La regione Katschberg-Rennweg ha tutte le caratteristiche in regola per diventare la principale regione sciistica per famiglie in Carinzia. Il versante delle Alpi, infatti, è sempre soleggiato e i 70 chilometri di piste, raggiungibili attraverso i 16 impianti moderni, sono per la maggior parte “a portata di bambino” e, di conseguenza, rilassanti per i genitori. Sul Katschberg c’è “Katschi’s Kinderwelt”, il mondo del bambino, con lo skilift baby, il Kinderjet riservato solo ai piccoli, un’area apposita per le prime discese dei bambini con simpatiche mascotte, Kinderland con porte da attraversare, campanelle da suonare, e naturalmente locali riscaldati per i momenti di pausa. Una volta alla settimana si organizza lo sci in notturna e lo slittino con partenza dalla Gamskogelhütte.

Gerlitzen Alpe – il panorama più bello nel cuore della Carinzia

Il comprensorio sciistico dell’Alpe Gerlitzen è situato nel cuore della Carinzia, con una vista impareggiabile sull’Italia, sulla Slovenia e su parte della Carinzia. Oltre ai 45 chilometri di piste, ai 15 di itinerari sciistici, ai 17 moderni impianti di risalita, alle 6 sciovie di esercitazione, ai 15 rifugi in stile tradizionale, all’anello di fondo a 1000 metri di quota (lungo 4 km), l’Alpe Gerlitzen per i più giovani offre anche la possibilità di provare l’ebbrezza della competizione grazie alla pista speed, dove si organizzano campionati di sci per famiglie nella zona della pista Neugarten.

Nassfeld/Pramollo – vastità, varietà e tanto sole

Nassfeld/Pramollo è tra i 10 migliori comprensori sciistici dell’Austria, grazie alla sua estensione, alla varietà delle piste e al panorama davvero unico. Inoltre, Nassfeld è una delle aree sciistiche più nevose di tutto l’arco alpino e con 100 ore di sole in più rispetto al lato settentrionale delle Alpi. Vanta 110 chilometri di piste, 30 moderne funivie, 25 rifugi e ristoranti di cucina carinziana e italiana direttamente sulle piste, 3 aree di esercitazione per bambini e il parco Funslope. Uno dei punti di forza di Nassfeld/Pramollo sono le aree Freeride & Snowpark per i teenagers. The Snake, la pista avventura con 11 wave, 2 salti, 9 curve paraboliche, 1 rainbow box, 1 butter box, 2 high five jibs e tunnel finale; 700 metri di puro divertimento per grandi e piccini, sciatori e snowboarder. Fun-Snowpark, con box, rail e pipe, per tutti i freestyler, snowboarder o sciatori, principianti o esperti, si trova nella zona del Gartnerkofel – malga Watschiger Alm. Secondo il livello di abilità, ci si lancia sulla “Beginner-Medium-Line” di moderata difficoltà, oppure sull’impegnativa “Pro-Line”. “Skimovie” è la pista di slalom gigante da adrenalina, dove si registra il video della discesa per rivedere la propria performance ogni volta che lo si desidera. Oltre allo sci, sono tante le attività invernali che vi si possono praticare: pattinaggio su ghiaccio sul lago Pressegger See, sci di fondo (80 km di anelli) e slittino su piste dedicate.

Bad Kleinkirchheim – sci e terme

Bad Kleinkirchheim è un comprensorio molto esteso (103 chilometri di piste), con innumerevoli percorsi e panorami meravigliosi e ben 2 stabilimenti termali, Römerbad e St. Kathrein, che rigenerano il corpo dopo un’intensa giornata sugli sci. Quest’area è molto apprezzata anche dalle famiglie con i bambini, grazie allo Snowtubing, che parte dalla stazione a valle della cabinovia del Kaiserburg, per divertenti discese sulla neve “a bordo” di un grosso pneumatico gonfiato, allo Snowpark, alle gite in motoslitta per bambini ogni martedì dalla stazione di partenza della funivia Biosphärenparkbahn e alle 4 scuole di sci.

Adrenalina pura il Kaiserburg-Bob dalla stazione di partenza della cabinovia del Kaiserburg: feeling da montagne russe invernali sulla più moderna pista di bob su rotaia della Carinzia, aperta in ogni stagione. Dopo una comoda risalita, si sfreccia giù a valle alla massima velocità su pendii ripidi e curve mozzafiato, da soli o con un passeggero.

Turracher Höhe – neve fino a maggio

Nel cuore della regione dei monti Nockberge, la Turracher Höhe è una meta invernale per gli appassionati di sci, da novembre fino agli inizi di maggio, a 2.205 metri. Intorno all’idillico lago Turracher See, che d’inverno diventa una gigantesca pista per il pattinaggio su ghiaccio, 43 chilometri di piste, preparate in maniera impeccabile, rappresentano un paradiso per sciatori e snowboarder. Qui è attivo un servizio molto particolare, quello dei “maggiordomi delle piste”, personale pronto a fornire fazzoletti di carta o altro di cui lo sciatore può aver bisogno. Un’esperienza unica di quest’area è il Giro del Turrach a 2.205 metri, cioè la possibilità di fare il giro del comprensorio Turracher Höhe sugli sci, sulle piste più diverse attraverso moderni impianti di risalita.

Per i più giovani, divertimento allo stato puro è rappresentato dal bob su rotaia Nocky Flitzer, che, in un percorso di 1,6 chilometri attraverso un bosco di pini cembri e di curve veloci, anelli a 360°, cunette e salti, scende dalla stazione d’arrivo della cabinovia, a 2.000 metri di altitudine, fino al passo Turracher Höhe (1.763 metri).

Sul monte Kornock, inoltre, si trova una delle più vaste zone fun-mountain dell’Austria, con snowpark, funslope, funcross e kidsslope. Un percorso lungo 1.5 chilometri offre un insieme di rail, box ed emozionanti kicker-lines.

Grossglockner/Heiligenblut – ai piedi della montagna più alta dell’Austria

La sensazione che si prova sciando sul comprensorio del Grossglockner è grandiosa: lo sguardo spazia su più di 40 vette alte 3000 metri nel Parco Nazionale degli Alti Tauri e l’imponenza di queste montagne lascia senza parole. Oltre alla grande emozione, quest’area offre 55 chilometri di piste di tutti i generi e difficoltà, innevamento garantito, 10 chilometri di itinerari sciistici, 11 moderne funivie, 1 skilift per bambini, 1 anello di fondo di 12 chilometri per skating, 15 km² di aree freeride e la possibilità di vivere “momenti magici”, cioè escursioni guidate in luoghi irraggiungibili.

