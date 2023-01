Eccezionale Micro-Lift Concentrate Tri-Dimensionale Orchidée Impériale by Guerlain

L’orchidea è un “fiore di Fibonacci”; questa affascinante sequenza regola la perfetta architettura dei suoi petali. Ispirandosi a questa armonia universale, i ricercatori Guerlain hanno creato il nuovo Micro-Lift Concentrate Orchidée Impériale. Questo tri-siero completo e all’avanguardia aiuta a migliorare la densità e la giovinezza della pelle grazie a una micro-incapsulazione pionieristica: la tri-concentrazione. Micro-Lift Concentrate è il primo siero Guerlain che combina tre concentrati con principi attivi ultra-raffinati, che agiscono in sinergia millimetrica per rigenerare, riempire e liftare la pelle:

potere altamente rigenerante dell’estratto molecolare ultra-concentrato Orchid Totum™.

potere rassodante di 6.000 micro-fillers pro-densità.

potere rassodante di 6.000 micro-scultori ad alta precisione.

Il nuovo Micro-Lift Concentrate offre un momento di puro piacere grazie alla sua lussuosa firma sensoriale e all’elevata naturalità, con oltre il 95% di ingredienti di origine naturale. Grazie alla sua texture delicata, la pelle vive un’esperienza sorprendente. La fase acquosa del siero dona una prima sensazione piacevole e fresca, seguita da una percezione incredibilmente confortevole di ricchezza e morbidezza grazie alle 12.000 micro-sfere di olio prezioso, che si fondono leggermente sulla superficie della pelle. Più setosa ed elastica, la pelle appare rimpolpata. Una vera meraviglia sensoriale.

Tecniche effetto lifting

Step 1: Applicazione Sensoriale

Applicare il prodotto con movimenti circolari dall’interno del viso verso l’esterno, senza dimenticare il collo.

Step 2: Effetto Rigenerante

Picchiettare il viso seguendo le sue curve: contorno del viso, zigomi, sopracciglia e fronte.

Step 3: Effetto Riempimento

Stimolare la pelle con movimenti circolari decisi e precisi che abbracciano il contorno del viso, gli zigomi e la fronte.

Step 4: Effetto Lifting

Ridefinire il contorno del viso e degli zigomi, con morbidi movimenti dal centro verso l’esterno.

Quintessenza del lusso, il prezioso flacone del nuovo siero Orchidée Impériale Micro-Lift Concentrate è in linea con un approccio di lusso responsabile. La miracolosa combinazione dei tre prodotti skin care della linea Orchidée Impériale rappresenta il rituale perfetto per sprigionare tutto il potere della Scienza della longevità. L’abbinamento di Micro-Lift Concentrate con Orchidée Impériale The Cream e la Molecular Concentrate Eye Cream offre prestazioni uniche contro l’invecchiamento. Una trilogia imperiale con texture favolose per un’esperienza sensoriale completa. L’aspetto di giovinezza della pelle appare rigenerato, rimodellato e prolungato.

