Excalibur Spider Pirelli Monotourbillon di Roger Dubuis

Per la celebrazione del 150° anniversario di Pirelli, Roger Dubuis svela l’Excalibur Spider Pirelli Monotourbillon (MT). Mossi dal desiderio di creare veri e propri capolavori adrenalinici, i due partner danno ancora una volta dimostrazione di ciò che accade quando professionalità straordinarie provenienti da settori differenti si incontrano per condividere il loro impareggiabile know-how, le loro ricerche avveniristiche e la loro creatività sfrenata.

Ricca di riferimenti al mondo delle corse, l’ultima creazione Roger Dubuis x Pirelli è un roboante esempio di design versatile nato dall’eccellenza orologiera e da materiali iper-tecnologici. Presentato all’apertura della gara automobilistica di Singapore, il nuovo capolavoro è un omaggio ai 150 anni di tradizione, innovazione e passione di Pirelli ed è il risultato della relazione fra un pioniere degli pneumatici da gara e un innovatore seriale nel campo dell’orologeria.

Il nuovo Excalibur Spider Pirelli MT è l’espressione di una doppia ossessione per l’eccellenza e l’innovazione che muove Pirelli e Roger Dubuis verso l’orizzonte delle iper-prestazioni. Continuando ad ampliare i confini dell’orologeria per raggiungere il loro ambizioso obiettivo, gli abilissimi orologiai di Roger Dubuis hanno scelto di integrare l’iconico Monotourbillon della Maison nel nuovo capolavoro sportivo. Si tratta di una scelta significativa che vede questa complicazione frutto di una vera e propria sfida di meccanica avanzata spiccare a ore 7, una posizione caratteristica di Roger Dubuis.

Ispirato all’universo dei motori, questo segnatempo è anche dotato di un indicatore della riserva di carica a ore 9, la cui estetica ammicca all’indicatore di livello del carburante di un’auto. Grazie alle 60 ore di riserva di carica, il fortunato proprietario di questo orologio può godere a pieno del weekend senza mai doverlo ricaricare.

Una meccanica così spettacolare e completamente rifinita a mano non può che essere riconosciuta dal Poinçon de Genève, una delle certificazioni più rigorose dell’Alta Orologeria.

L’Excalibur Spider Pirelli MT celebra uno straordinario anniversario stabilendo, al contempo, un legame fra i due partner attraverso il loro comune interesse per i materiali innovativi. Infatti questa passione condivisa è visibile nella cassa e nella lunetta da 45 mm dell’Excalibur Spider Pirelli MT realizzate in MCF – Mineral Composite Fiber – di un bianco purissimo. Questo materiale iper-tecnologico, proprietà esclusiva di Roger Dubuis, è un’autentica dimostrazione di maestria tecnica. Grazie a un procedimento noto come Sheet Molding Compound (SMC), il silicio è lavorato in modo da produrre l’MCF. La sua leggerezza (13% più leggero del carbonio SMC) lo rende estremamente comodo da indossare al polso, mentre la sua struttura robusta permette la creazione di design intricati.

Dalla cassa alla scheletratura, passando per il cinturino e l’iconica stella, l’Excalibur Spider Pirelli MT è proposto in un bianco straordinario. Colore inedito per un segnatempo della collezione Excalibur Spider Pirelli, questa sfumatura è stata appositamente scelta per distinguersi e rendere omaggio all’importante data della storia di Pirelli.

Trattandosi di una creazione nata per un anniversario significativo, il segnatempo include altre sorprendenti caratteristiche come la lunetta, il logo e gli indici delle ore luminescenti grazie alla tecnologia SuperLuminovaTM. Allo stesso modo, il logo distintivo del 150° anniversario di Pirelli riprodotto sul cinturino brilla al buio grazie al SuperbiwinovaTM.

A rendere il segnatempo ancora più straordinario, il design sul lato interno del cinturino rimanda al noto motivo dei Pirelli CinturatoTM e al loro indimenticabile motto “Power Is Nothing Without ControlTM”.

Consapevole che per la tribù Roger Dubuis x Pirelli ogni minuto conta, in pista come fuori, la Maison ha dotato il nuovo Excalibur Spider Pirelli MT di cinturino, corona e lunetta intercambiabili con un semplice click. Ispirandosi all’importanza dei cambi rapidi durante le gare automobilistiche, questo sistema di sgancio rapido garantisce che l’orologio possa essere personalizzato in tempo zero. I 3 kit aggiuntivi color oro, argento e rosso, caratterizzati dalle iconiche linee curve che contraddistinguono gli pneumatici Pirelli, permettono di decidere quale look è più in sintonia con il proprio umore del momento e al tempo stesso rendono omaggio ai colori ufficiali del 150° anniversario di Pirelli.

L’Excalibur Spider Pirelli MT – realizzato in appena 8 esemplari – vanta un mix di meccanica avanzata, iper-materiali e design versatile che rende omaggio in modo originale a una vera pietra miliare della storia del partner di lunga data della Maison ginevrina. Omaggio a 150 anni di eccellenza e allo stesso tempo ad una collaborazione longeva, il segnatempo continua a mostrare al mondo che Roger

www.rogerdubuis.com