Ambassadora e Ambassador Intense, le fragranze di Gisada

Il profumo è un regalo perfetto per festeggiare la giornata di San Valentino. La scienza stessa, infatti, ha dato prova di come le note olfattive arrivino dritte all’area del cervello che elabora l’esperienza emotiva, ovvero, quella che fa scatenare le emozioni. Ecco perché, per la festa degli innamorati, una fragranza è un dono coi fiocchi: è poesia silenziosa, emozione liquida.

Dal 2013, il brand svizzero Gisada crea profumi che ridefiniscono il mondo delle fragranze con ingredienti di alta qualità e composizioni uniche. Le caratteristiche colpiscono per la loro unicità, eleganza e freschezza. Sono magiche e selvagge, delicate e misteriose allo stesso tempo. Per San Valentino il marchio propone due delle sue profumazioni must-have per lei e per lui in due esclusivi set per un pensiero davvero speciale.

Per lei, il set di Ambassadora, cadeau in grado di esplorare l’alchimia dell’attrazione attraverso un bouquet di fiori bianchi e di frutti per una sensazione dolce e avvolgente. La piacevolezza delle note fruttate di Ambassadora si sposa con sapienza ad accordi eleganti e al contempo delicati. Il mandarino e il mirtillo danno vita a un profumatissimo duetto nelle note di testa della fragranza. Il gelsomino e i fiori d’arancio sprigionano il loro ricco sentore fruttato, mentre la Vaniglia, il muschio e il legno di sandalo emanano in modo seducente e sensuale il loro tepore avvolgente. In profondità, si percepiscono il legno di cashmere e lo zucchero a velo che donano un accordo finale delicato grazie alla loro straordinaria dolcezza. Il pepe rosa regala un effetto finale speziato e travolgente. Il kit è composto dalla fragranza Ambassadora in formato da 50 ml e dallo Shower Gel Ambassadora da 100.

Per lui, Gisada propone Ambassador Intense, un bouquet speziato caldo dalle nuances tipicamente maschili addolcite da intensi accordi orientali. Ambassador Intense emana una freschezza deliziosamente agrumata di pompelmo, bergamotto, lavanda, mandarino, pepe rosa e cardamomo. Si fonde in modo seducente e sensuale con aromi delicati di lampone, garofano, orchidea, caramello e cannella. In profondità, si apprezzano le sue essenze speziate di vaniglia, fava di tonka, patchouli e cuoio, che conferiscono alla fragranza il suo carattere unicamente maschile e il suo fascino ambrato. A comporre il kit Ambassador Intense la fragranza in formato da 50 ml e dallo Shower Gel Ambassador Intense da 100 ml.

