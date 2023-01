Design e creatività per l’arredo bagno Idro di Scavolini

La collezione Idro di Scavolini (design Castiglia Associati), arreda il bagno con sapiente raffinatezza, grazie alle interessanti scanalature per l’apertura delle ante e alla pluralità di elementi personalizzati.

Le basi del progetto Idro sono, infatti, caratterizzate dalla presa maniglia con gola integrata nello spessore superiore dell’anta e interrotta con un passo regolare alle due estremità. Pensili, colonne e armadi fanno invece uso di ante squadrate apribili mediante push-pull o fondi sagomati. Idro è la risposta perfetta alle esigenze di ergonomia e personalizzazione: disponibile in numerose colorazioni laccate (lucide e opache), vanta una ricca proposta di accessori – come il sistema Setup o la mensola con appendiabiti Support – in modo che ogni oggetto abbia la giusta collocazione e tutto sia sempre in ordine e a portata di mano.

Per realizzare un progetto con la collezione Idro è possibile scegliere, assecondando ogni esigenza stilistica e funzionale, tra 39 lavabi in appoggio, 11 tipologie di modelli integrati, 8 monoblocchi e 5 tipologie sottopiano disponibili in Cristalplant, Mineralmarmo, vetro, pietra, ceramica, gres, Corian, Fenix, Ocritech, ma anche specchiere, accessori e una linea di 55 sistemi di illuminazione. Versatilità, attenzione progettuale e ricercatezza estetica sono la cifra stilistica di tutta la collezione, con un design di prestigio e ottime soluzioni anche per le linee di sanitari, la rubinetteria, le vasche, i piatti e i box doccia, che si integrano al progetto con armonia ed equilibrio.

Scavolini propone un programma di ambienti completi per l’arredo bagno, estremamente articolato nella sua varietà compositiva, con ben 200 finiture, per un totale di oltre 1.800 articoli. Comune denominatore è la grande modularità, le numerose finiture e colorazioni e la minuziosa cura del dettaglio.

Proposte pensate per il benessere della persona, con la garanzia di un grande marchio che opera da oltre 60 anni nel mondo dell’arredo.

www.scavolini.com