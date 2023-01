Holiday e Luminarie, le nuove sneaker di Maimai

Quello che resta, dopo i giorni di festa, è un pizzico di nostalgia e la voglia di avvertire ancora un po’ di quella magia che si prova in certi momenti. MAIMAI, che per vocazione e per collocazione geografica è un esperto di emozioni, ha infuso quella stessa magia nelle sue nuove sneaker, che accolgono l’inizio di una nuova stagione con due nomi evocativi: Holiday e Luminarie.

La prima, Holiday, è una classica basket sneaker disponibile in bianco e nude e perciò, abbinabile con tutto. Ha suola in eva bicolore extralight e tomaia in suede e pelle che, sui lati, sfoggia una minuziosa lavorazione al laser. La osservi e ne resti incantato: può diventare una girandola, un fuoco d’artificio, un fiore, un arcobaleno…

La seconda, Luminarie, è una tennis slip on tutta di pelle, interamente traforata con lo stesso motivo. La suola in eva extralight ha l’inconfondibile impronta diamantata, garanzia di un grip e di uno stile unici.

Entrambi i modelli, poi, mostrano sul tallone un’unica borchia trillion dorata, un guizzo di luce, un piccolo ma potente bagliore che concentra in sé tutta l’energia del Salento, terra in cui le sneaker MAIMAI prendono vita. Ogni dettaglio, invece, racchiude tutta la sapienza, la cura e la passione di mani artigiane, abituate a plasmare solo i materiali migliori.

Tutte le sneaker MAIMAI, non sono solo 100% made in Italy, ma sono anche create esclusivamente utilizzando l’energia del sole.

Il calzaturificio Emmegiemme in cui nascono produce in autonomia l’energia elettrica di cui necessita grazie al suo impianto fotovoltaico: quella in eccesso viene rilasciata sulla rete nazionale, così che tutti possano attingere da fonti di energia pulita.

