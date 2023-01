ARAN World lancia Bathroom collection e Night collection

Una scelta decisa e ponderata che conferma con fierezza e professionalità la recente direzione dell’azienda abruzzese: non più solo cucine. Tradizione e progettazione sono i pilastri su cui si fondano la storia e il successo di ARAN nel mondo contract. Grazie alla ricerca dei materiali e alla cura per il dettaglio che contraddistinguono il Made in Italy di ARAN World, è stato possibile pensare a due nuove collezioni, in ottica retail, studiate per interpretare l’arredo come una componente organica e imprescindibile all’interno della dimensione domestica. Una dimensione fatta di scelte minuziose e di esigenze contemporanee. La volontà e, soprattutto, la capacità di ARAN World sono state quelle di creare delle soluzioni in grado di accogliere e soddisfare le necessità delle persone che, oggi, hanno imparato a “vivere la casa”.

Tra le diverse opzioni, infatti, quella di introdurre a catalogo anche la progettazione e la produzione di elementi d’arredo per la zona bagno e notte, è stata vista come una risposta diretta ad alcune trasformazioni a cui siamo stati gradualmente indirizzati, senza mai tralasciare il focus principale dell’azienda che rimane la cucina. La Bathroom collection racconta l’evoluzione di uno spazio interamente dedicato al benessere per combattere le tensioni dello stile di vita contemporaneo, spesso troppo caotico.

Il concetto di bagno firmato ARAN World si avvicina sempre di più all’idea di area relax, arricchendo i suoi arredi di funzionalità ed estetica. Da qui la scelta di mantenere una linea essenziale che esprime – come nella cultura Zen – una “maniera d’essere” in equilibrio con sé stessi e con quello che ci circonda. Una stabilità che trova il suo riscontro visivo e formale nell’abbinamento di materiali diversi in grado di trasformare l’ambiente in una dimensione in cui è possibile respirare serenità. La Night collection con le sue armadiature dal design versatile coniuga tecnologia e innovazione con l’artigianalità del Made In Italy di ARAN.

Il linguaggio della vita contemporanea viene compreso e rielaborato dal saper fare dell’azienda senza tralasciare alcuni aspetti fondamentali di questo spazio dedicato alla “notte” tra cui la luce – naturale e artificiale – che mette in risalto tutte le possibili combinazioni di finiture disponibili a catalogo e la cura per i dettagli. Soluzioni modulari e versatili dalla linea minimal ed elegante per una zona Night in grado di rispondere alle esigenze di un “abitare” cosmopolita.

Con queste due nuove collezioni ARAN World firma ufficialmente il suo total look dalla linea minimal che attraversa tutta la superficie della casa valorizzandone ogni dettaglio. Le combinazioni di materiali e finiture, oltre ad essere coordinabili, diventano trait d’union tra gli ambienti: dalla cucina alla zona living, passando anche per gli armadi nella zona notte e i complementi dell’area bathroom. Tutte le soluzioni della Night collection e della Bathroom collection sono disponibili negli store monomarca ARAN e sono pronte per regalare unicità alle abitazioni, rispettando l’estetica contemporanea e rafforzando le abitudini di chi abita gli spazi domestici.

www.arancucine.it