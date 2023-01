Fotoprotezione a 360° con i cosmetici Heliocare

Ormai sappiamo quanto la pelle abbia bisogno di essere protetta costantemente dai raggi solari UV, luce visibile, luce blu e raggi infrarossi, dall’inquinamento e dagli agenti atmosferici che provocano stress ossidativo. Quello che forse non tutti sanno è che, per farlo nel più valido dei modi, è meglio affidarsi a chi ha saputo innovare la cultura della fotoprotezione dermatologica, ampliandone ambiti ed efficacia, attraverso oltre 30 anni di ricerca clinica, migliaia di soggetti coinvolti in studi clinici e più di 80 pubblicazioni scientifiche.

Nato dai laboratori Cantabria Labs, leader nel mondo della dermatologia, Heliocare 360° è stato tra i primi brand a sviluppare formule che proteggono da tutte le principali radiazioni che causano danni alla nostra pelle quali scottature, eritemi, invecchiamento e macchie. Oggi tutta la linea di solari Heliocare 360° utilizza l’innovativa tecnologia Fernblock, un attivo di origine naturale estratto dal Polypodium Leucotomos, una felce acquatica che ha sviluppato meccanismi antiossidanti e riparatori per contrastare gli effetti della luce solare. Fernblock aumenta la capacità della cute di resistere alle scottature, previene le macchie e i segni dell’invecchiamento e aiuta a proteggere dai danni causati da un’esposizione scorretta.

Fotoprotezione a 360°, fotoprotezione per 365 giorni, dunque, anche d’inverno e soprattutto in montagna quando il candore della neve riflette sul viso fino all’85% delle radiazioni UV. Per questo Heliocare 360° ha creato due prodotti ideali anche per gli amanti dello sport outdoor e dello sci: Heliocare 360° Sport Transparent Stick e Heliocare 360° Water Gel.

Heliocare 360° Sport Transparent Stick garantisce una protezione molto alta dai raggi UVA, UVB, Visibili e Infrarossi (SFP 50+) e, grazie al formato stick, è comodo da portare ovunque con sé e da applicare anche senza togliere i guanti. La texture confortevole e invisibile, inoltre, evita il classico “effetto bianco” ed è perfetta per il viso e per le zone più delicate del corpo. Heliocare 360 Water Gel è un fotoprotettore dalla texture ultraleggera che non brucia gli occhi e che combina una protezione a ampio spettro (SFP 50+) a una base idratante molto potente, immediata e duratura, indispensabile per contrastare gli effetti del freddo e del vento sulla pelle. Grazie all’esclusiva tecnologia di “idratazione a rilascio continuo” è un booster idratante, antiossidante e riparatore, indicato per tutti i tipi di pelle, anche grassa e mista, ed è ottimo anche come base per il makeup. I prodotti Heliocare sono in vendita nel canale farmacia.