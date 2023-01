La dichiarazione d’amore per San Valentino? Scegli un paio di occhiali

Se siete tra coloro che hanno messo al bando fiori, cioccolatini e profumi ecco un suggerimento che fa per voi. A San Valentino l’idea regalo è un bel paio di occhiali, da sole o da vista. Basta scegliere il modello giusto tra quelli dell’azienda cadorina Immagine98.

Perfetto il modello Tramontana del brand MIC, Made in Cadore, un omaggio al vento freddo che spira dal nord: occhiale da sole in perfetto stile diva, dalla forma ampia e tonda, dall’acetato sfaccettato tramite una accurata lavorazione tipica dell’oreficeria che nell’eyewear trova una nuova espressione. Il design e la particolare lavorazione regalano un fascino unico e grandissima personalità, rafforzata ancora di più dall’intensa scelta cromatica: nero con tocchi marmorizzati, verde striato e tartarugato.

Ecco Maestrale, modello da sole, sempre del brand MIC, omaggio al “maestro della navigazione di questo mare Mediterraneo”. Regalo perfetto per quegli amori consolidati, che hanno un percorso ben delineato e un buon spirito guida, proprio come questo vento. Dalla forma ampia e poligonale con un insolito equilibrio che sembra ribaltare i canoni consueti, la linea spezzata sul frontale e una linea più morbida alla base, Maestrale regala un effetto diva sorprendente e una allure speciale a chi li indossa. Modello perfetto anche per riportare il sereno, proprio come il vento di cui porta il nome.

www.immagine98.it