Annullare gli effetti del Blue Monday con RINGANA Caps moodoo

Un mix di sostanze naturali contro malumore, spossatezza e fatica per ripristinare l’equilibrio emozionale e ritrovare gioia e relax nella propria quotidianità con RINGANA Caps moodoo.

Queste capsule contengono Estratto di zafferano iraniano con un’elevata concentrazione di safranale e crocine per garantire maggiore pacatezza; Estratto di buccia d’arancia per favorire l’umore positivo; Estratto di bacche di Shisandra e estratto di radice Ashwagandha per preservare la resistenza psichica nelle situazioni di particolare stress; Nicacina e riboflaviana per contrastare spossatezza e fatica; Magnesio dell’estratto di acqua marina, considerato il minerale della resilienza per contribuire a una normale funzione psichica e ripristinare l’equilibrio emozionale; Vitamine B1, B6 e B12 contenute nei germogli di grano saraceno in polvere per contribuire alla normale funzione del sistema nervoso anche in situazioni di grande stress.

