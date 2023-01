Azione detox all’hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort di Livigno

All’hotel Lac Salin Spa & Mountain Resort di Livigno si respira fin da subito il concept che avvolge di benessere tutto l’hotel, non solo la spa. Entrando, si percepiscono con tutti i sensi le carezze benefiche della montagna: il rumore dell’acqua che scorre dà il benvenuto uditivo agli ospiti, che cercano istintivamente la fonte di questo suono accogliente. La spa, nella sua più precisa accezione del termine “salus per aquam”, trova al Lac Salin Spa & Mountain Resort la sua massima capacità espressiva: tra le pareti di vetro, legno e pietra è stato ricreato un raffinato luogo di benessere dove immergersi letteralmente nel piacere di bagni rigeneranti, a cominciare dall’idromassaggio salino ispirato dal lago salato “Lac Salin”: nell’acqua piacevolmente tiepida sono disciolti minerali e sale, un toccasana che rinvigorisce e depura corpo, mente e spirito.

Questa vasca si trova in un’intima stanza, ci si sdraia (letteralmente) nell’acqua che si colora grazie ad uno scenografico gioco di luci e si galleggia senza pensieri, la leggerezza dell’acqua salata trasforma la vasca idromassaggio in un posto speciale dove fluttuare leggeri. L’esperienza è particolare: sulle labbra si sente il sapore stravagante dei minerali (iodio, potassio e magnesio) che si mescolano a quello classico del sale. La natura e le erbe rivestono un ruolo fondamentale al Lac Salin: alla Spa c’è un luogo incantato l’ “Apotheke” dove sono conservati in grandi vasi di vetro le erbe alpine, considerate l’oro della montagna.

Queste foglie vengono utilizzate per preparare miscele di tisane, tinture e oli aromatici, i cui effetti si possono scoprire durante i massaggi e trattamenti. Ogni giorno si può sorseggiare una tisana preparata con l’aiuto dell’erborista: per ciascuna necessità, viene utilizzata un’erba differente in modo da riequilibrare mente corpo e spirito. Le miscele detox sono tra le più gettonate: con l’aiuto dell’erborista, ogni ospite crea la sua tisana detox personalizzata.

www.lacsalin.com