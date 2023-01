Da RINGANA due set in edizione limitata per il San Valentino

RINGANA è al passo con le ultime tendenze. Il brand austriaco ha una risposta a tutte le necessità che caratterizzano attualmente il mercato: dalla salubrità al veganesimo, passando per la naturalezza e arrivando alla sostenibilità. Cosmetici freschi ed efficaci senza ingredienti inutili. Ringana ha voluto essere presente anche in occasione della festa degli innamorati proponendo due set in edizione limitata.

Per labbra irresistibilmente sfavillanti e una pelle naturalmente raggiante ecco il set BE MY VALENTINE SPECIAL: include FRESH lip balm rosé & shine e FRESH tinted moisturiser o FRESH tinted moisturiser tan – a seconda della tonalità desiderata.

FRESH lip balm rosé & shine con estratto di sangue di drago (una resina rossa) dall’azione antiossidante e antinfiammatoria, Olio di Billeri dei prati lenitivo, cera di bacche idratante e zenzero dal sapore fresco e frizzante che, insieme all’acido ialuronico, ha un effetto volumizzante naturale. Una vera e propria coccola che lascia le labbra morbide e setose. Inoltre, FRESH tinted moisturiser è l’alternativa ideale al make-up. Grazie a pigmenti minerali, si adatta perfettamente alla tonalità della pelle e corregge naturalmente piccole imperfezioni, opacità, arrossamenti e macchie da pigmentazione. I principi attivi biocertificati (mix di olio di semi di Cranberry, olio di melagrana, olio di Sacha Inchi e burro di Tucuma, estratto di marrubio comune e estratto di foglie di olivo) garantiscono un’idratazione immediata, affinano la grana della pelle e proteggono dagli influssi ambientali nocivi.

LOVELY rosé duo, invece, è un set tutto declinato nei toni del rosa con FRESH body milk rosé e FRESH lip balm rosé & shine, per una gradevole sensazione su tutto il corpo e labbra sfavillanti e seducenti. FRESH lip balm rosé & shine con estratto di sangue di drago (una resina rossa) dall’azione antiossidante e antinfiammatoria, Olio di Billeri dei prati lenitivo, cera di bacche idratante e zenzero dal sapore fresco e frizzante che, insieme all’acido ialuronico, ha un effetto volumizzante naturale. Una vera e propria coccola che lascia le labbra morbide e setose. Inoltre, lo squalano di oliva contenuto nel FRESH body milk rosé in edizione limitata è uno dei componenti principali del sebo della nostra pelle che le garantisce idratazione e costituisce uno strato idrolipidico protettivo. Agisce inoltre come antiossidante facendo in modo che altri lipidi propri della pelle non causino l’ossidazione dei grassi.

www.ringana.com