Pandora celebra il 100° Anniversario di Disney

Dispettoso e amante del divertimento, Oswald il Coniglio Fortunato è sempre pronto a reagire con prontezza, soprattutto perché anche le sue zampe di coniglio sono fortunate. Il design unico di Pandora raffigura il vivace Oswald che salta per afferrare uno scintillante diamante creato in laboratorio. Il bracciale dedicato Disney100 è il modo perfetto per iniziare la collezione, realizzato in argento sterling 925 con inserti in oro 14 carati e una chiusura ispirata all’iconica silhouette della testa di Topolino.

Le nostre storie preferite ispirano ricordi che durano per sempre. Nel 2023 Pandora lancia una nuova speciale collaborazione per celebrare il 100° Anniversario di Disney. Colleziona e custodisci una nuova serie di preziosi charm rappresentativi del secolo Disney, svelati uno ad uno nel corso dell’anno.

Ogni pezzo in edizione limitata è ideato in esclusiva e in collaborazione con Disney, realizzato in argento sterling 925 con inserti in oro 14 carati, per custodire per sempre i tuoi momenti Disney più preziosi. Ispirato ai personaggi e alle storie che ami, in ogni charm è incastonato un diamante creato in laboratorio per celebrare un secolo di magia.

I primi due gioielli della serie saranno lanciati a gennaio 2023: un bracciale Moments Bracciale 100° Anniversario Disney con l’iconica silhouette delle orecchie di Topolino come chiusura e un originale charm pendente ispirato a Oswald il Coniglio Fortunato, il primo personaggio animato creato da Walt Disney. Oltre ai nuovi gioielli, Pandora ha realizzato un’esclusiva scatola Disney100 con spazi dedicati al bracciale e a tutti i charms della collezione.