La collana “Tweed Couture” diventa patrimonio dell’Haute Joaillerie by Chanel

Patrice Leguéreau, direttore del Creation Studio Gioielli di Chanel, nel 2020, si ispira al tweed per creare la prima collezione di Haute Joaillerie dedicata, tra cui un pezzo magistrale: la collana Tweed Couture. Riproposta oggi, questa vera prodezza tecnica ed estetica, fa il suo debutto nelle collezioni Jewellery Heritage della Maison. E sicuramente inscrive il tweed come una delle maggiori ispirazioni del Chanel Jewelry Design Studio.

Addomesticare il tweed trasformandone la morbidezza, reinterpretandone la trama la cui irregolarità accentua e doma la sua morbidezza evocando oro, perle e pietre preziose. Un sogno che diventa realtà con la collana “Tweed Couture”.

Intrecci di fili d’oro rosa o di platino che, creando minuscoli cerniere, anelli o incastri, permettono di strutturare la collana con flessibilità. Linee di zaffiri rosa di infinita poesia, spinelli rossi intensi e cristallini, perle, trame vellutate e diamanti di nitidezza abbagliante delineano i fili di trama del tweed per ricreare il suo spessore spumoso. Mentre una linea di perle, punteggiata nel suo centro di un diamante taglio cuscino di 10,20 carati DIF Tipo IIa, sottolinea con delicatezza la nascita della collana. La collana “Tweed Couture” fa della flessibilità un principio di creazione sublimato dalla maestria e dal saper fare dall’Atelier di Alta Gioielleria CHANEL. La sua libertà e inventiva celebrano l’incredibile audacia di Mademoiselle.

“La collana “Tweed Couture” riunisce la maggior parte delle sfide tecniche che abbiamo dovuto affrontare nel 2020, ed è stato il pezzo più ambizioso di questa collezione Haute Joaillerie. Per esempio, più di 980 giunti sono stati assemblati per creare l’eccezionale flessibilità della collana. Ecco perché oggi la Maison è orgogliosa di donare questo pezzo eccezionale alHeritage, come preziosa testimonianza della nostra creatività e del nostro saper fare.” – Patrice Leguéreau, Direttore del CHANEL Jewelry Design Studio Collana “Tweed Couture”.Diverse dimensioni di pietre sono disposte per creare un prezioso intreccio di Tweed e la struttura in oro è interamente smaltata per conferire ad ogni pezzo la morbidezza del tessuto.