Recharge e relax ai profumi di montagna all’hotel Tyrol

Dopo gli eccessi delle feste il primo pensiero che accompagna il Nuovo Anno è quello di depurarsi, liberarsi dalle tossine accumulate e ritrovare l’energia e la carica giusta per ripartire. Al Tyrol, hotel di charme e tradizione e punto di riferimento dell’ospitalità di Selva Val Gardena (BZ), la spa Paravis è il luogo perfetto per un detox alpino post-festività.

Qui, tra piscine indoor e outdoor, aree relax, grotta salina con cromoterapia, vasca whirpool e tante zone benessere, le saune sono tra le soluzioni ideali per depurare l’organismo ed eliminare scorie e tossine: dalla piccola sauna finlandese in baita nel giardino circondata dalla neve alla sauna aromatica realizzata interamente in legno profumato, dalla sauna a infrarossi alla sauna stube, studiata appositamente per stimolare il rilassamento del corpo e una naturale pulizia della pelle attraverso un bagno fisioterapico a secco riscaldato intorno ai 90° e ad umidità controllata.

Il team beauty, insieme a Bibiana e Maurizio, gli eccellenti padroni di casa, ha poi studiato anche un pacchetto ad hoc: “Detox – Rigenera il tuo corpo dopo le feste” include 2 Body scrub alle erbe alpine da 30 minuti, 2 impacchi detossinanti a base di argilla ed erbe di montagna (pino mugo, abete bianco, abete rosso e lavanda) da 50 minuti, 2 massaggi corpo personalizzati da 50 minuti, un momento di relax con centrifuga depurativa o smoothie, oltre ovviamente all’ingresso giornaliero in spa.

