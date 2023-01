La nuova Crème Riche Revitalisante della linea N°1 de CHANEL

CHANEL ha preso in prestito la grande capacità di resistenza dalla camelia rossa, la sua resilienza, per applicarla a un nuovo trattamento: la Crème Riche Revitalisante N°1 DE CHANEL. Per la prima volta la Ricerca CHANEL ha creato un trattamento antietà arricchito con ceramidi di camelia, ottenute tramite un procedimento naturale al 100%.

Il fiore della camelia è carnoso, corposo, radioso e non si lascia sorprendere dall’inverno. Quando il clima diventa ostile, è allora che rivela tutto il suo splendore. La camelia rossa è sempre un passo avanti: lavora senza posa per produrre nuovi steli, nuove foglie e, quando arriva l’inverno, nuovi fiori. È questa l’essenza di una pianta, che può esistere e resistere al tempo, anche lungo, solo crescendo e rigenerandosi costantemente. Le piante, che troppo spesso percepiamo come passive e fragili, sono dotate in realtà di una potenza straordinaria.

Le ceramidi sono lipidi naturalmente presenti nella pelle e giocano un ruolo fondamentale nel preservarla e proteggerla dalle aggressioni esterne. Come una sorta di “cemento” naturale, le ceramidi creano una barriera che trattiene l’idratazione nel cuore dell’epidermide, impedendo un’eccessiva perdita d’acqua. Con il tempo, diminuiscono sia in quantità che in qualità, specialmente quando la pelle è esposta al freddo; questo porta a secchezza e arrossamenti. Inoltre, la perdita di idratazione accentua la visibilità delle rughe.

Per contrastare questo fenomeno, il rituale di trattamento antietà, olistico e dall’approccio eco-responsabile della linea N°1 DE CHANEL si è arricchito della crema ricca rivitalizzante alla camelia rossa, l’alleato perfetto contro i segni del tempo e i danni causati dal freddo.

Nel cuore della crema ricca N°1 DE CHANEL, l’estratto di camelia rossa agisce sulla fase N°1 dell’invecchiamento cutaneo stimolando la vitalità delle cellule. Visibilmente nutrita, la pelle è protetta dal freddo grazie all’azione combinata delle ceramidi di camelia e dell’estratto di lievito del genere Pichia ottenuto dal microbiota di camelia, che rafforzano la sua funzione barriera, insieme all’olio di camelia, che ne preserva l’idratazione.

