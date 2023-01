Il tailleur in denim, baluardo della casual couture

È versatile, trasformista, sempre impeccabile, adatto a ogni silhouette, ogni occasione, ogni ora del giorno e della notte: se il tailleur pantalone è ormai un must have di ogni guardaroba femminile che si rispetti, la sua versione in denim è l’acquisto più azzeccato e astuto che si possa fare pensando alla primavera. POST SCRIPTUM – che conosce bene l’anima femminile nelle sue infinite sfaccettature e sa come vestirle tutte – ne ha fatto il suo cavallo di battaglia.

Stefania Pelucchi, la sua giovane fondatrice e designer, ha infatti immaginato il tailleur (core del suo brand) in denim blu scuro, dalla mano ideale a conferire a giacca e pantaloni un aplomb tanto autorevole quanto stiloso. Lei, esperta di modellistiche, che ancora oggi disegna di suo pugno ogni cartamodello affidato poi alle mani di abili artigiani del taglio e del cucito, non poteva non vedere nella tela più casual del mondo la possibilità di realizzare pezzi ultra femminili, sofisticati, fantasiosi e dalla vestibilità perfetta, studiata per valorizzare davvero ogni fisico. Il blazer doppiopetto copre appena i fianchi e si appoggia leggermente in vita, senza mai segnarla. I pantaloni a zampa, riesplosi in questi ultimi anni, stretti sulle cosce ma ampi in basso, donano slancio a ogni silhouette, anche grazie alla giusta quantità di elastomeri a tutto comfort.

Post Scriptum punta sul suo tailleur in denim per salutare la nuova stagione e resistergli è davvero difficile. Prima di tutto, perché il denim piace sempre a tutte, dalle donne più classiche alle nuove generazioni ed è in grado di svecchiare e dare freschezza a ogni outfit. Poi, perché la creazione di Post Scriptum si può spezzare facilmente, abbinando sia la giacca che i pantaloni con qualsiasi altro capo (il denim scuro sta bene con tutto!), esaltando ancora di più la personalità di ognuna.

