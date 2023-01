Ceramiche Keope presenta la nuova collezione GEO

Ceramiche Keope presenta GEO che, come seta tra le mani, è una collezione tattile capace di riscoprire le radici della ceramica, riproponendone l’essenza primitiva in spazi indoor votati al comfort e all’eleganza. La sua è una bellezza evocativa di atmosfere informali, dove l’imperfezione si trasforma in dettaglio prezioso, attraverso una superficie estremamente liscia e morbida al tatto. Il risultato è un autentico coinvolgimento sensoriale che conduce alla creazione di spazi abitativi raffinati e avvolgenti, in cui il forte richiamo all’estetica della terra cruda conferisce alle superfici una vibrante matericità.

Ad ispirare la gamma cromatica di GEO è la tavolozza naturale della terra. Avvolta dal suo fascino primordiale, la collezione spazia dal bianco morbido delle saline mediterranee passando per la sabbia dorata caratteristica di un paesaggio sahariano, a tonalità più neutre e fredde, tipiche di argille finissime o cieli plumbei, per approdare infine a nuance più scure, forte richiamo alla terra cruda nel suo lato più crepuscolare con un marrone medio-chiaro caldo e delicato, arricchito da sfumature autunnali piene e avvolgenti.

Sei tonalità abbinabili tra loro compongono una palette colori sofisticata e di intensità medio-chiara. La soffice luminosità di White trova il suo opposto in Walnut, un nocciola autunnale appena rosato. Ivory e Beige sono le nuance di più dorate e sabbiose della gamma, mentre con Silver e Grey la collezione esplora sfumature più neutre.

