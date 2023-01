Una formula in crema lenitiva anti-rughe per contorno occhi e labbra da Eisenberg

Alla tendenza sempre più insistente del multi-tasking nel beauty in virtù di quel minimalismo che negli ultimi anni ha conquistato molte donne, Eisenberg risponde con prodotti skincare ultra performanti capaci di rispondere a più esigenze contemporaneamente. Dai sieri rassodanti e illuminanti passando alle maschere leviganti e rimpolpanti. Ecco allora due proposte skincare da utilizzare per una doppia funzione: l’Eye & Lip Contour Cream e la Masque Tenseur Remodelant.

EYE & LIP CONTOUR CREAM

La sua formula piacevole al tatto e ultra sottile è un cocktail di oli di Semi d’Uva e di Acido Ialuronico dall’effetto anti-età per contorno occhi e labbra, perfetta anche come eccellente base per il makeup. Ideale anche per gli occhi sensibili.

Ingredienti:

Olio di Vinaccioli contiene acidi grassi essenziali ed è in particolare ricco di vitamine A e E. Grazie alla sua concentrazione di Omega-6, nutre e penetra rapidamente nella pelle. E’ noto per essere particolarmente efficace per riparare il contorno occhi. Le sue virtù rigeneranti e ristrutturanti permettono un controllo migliore dell’idratazione cutanea. Adatto a tutte le pelli. Grazie al suo contenuto di potenti antiossidanti, consente di combattere l’invecchiamento naturale o prematuro.

L’Estratto di Sambuco Nero, conosciuto sin dall’Antichità, è una pianta medicinale molto usata nella farmacopea della medicina ayurvedica e degli amerindi d’America. Le sue virtù ammorbidenti, calmanti e idratanti lo rendono un ingrediente per le pelli sensibili e delicate del contorno occhi. Antinfiammatorio, stimola la micro-circolazione e diminuisce la permeabilità vascolare. Acido Ialuronico ad Alto Peso Molecolare – Principio attivo di origine biotecnologica, questo biopolimero idrata gli strati superiori dell’epidermide formando una pellicola sulla superficie della pelle. Contribuisce a preservare le principali caratteristiche di una pelle giovane, come l’elasticità, la flessibilità e il tono.

MASQUE TENSEUR REMODELANT

Rimpolpante, rassodante, illuminante. Tutto in un un’unica maschera per il viso. La Masque Tenseur Remodelant è un prodotto dall’intensa azione anti-età, energizzante, rassodante e rimpolpante, con un effetto lifting visibile istantaneamente e per tutta la giornata. Formulata con Vitamine A e E incapsulate, Olio di Vinaccioli e estratti di Tè Verde, questa maschera dalla texture leggera agisce contro la perdita di tono, rughe, primi segni del tempo e macchie pigmentarie. Appositamente ideato per il viso e gli occhi, toglie grigiore alla pelle.

