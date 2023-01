A San Valentino risvegia i sensi al Borgobrufa Spa Resort

Borgobrufa SPA Resort, il raffinato hotel 5 stelle a Torgiano (Perugia), a San Valentino celebra l’amore regalando un’atmosfera romantica e un soggiorno da favola agli innamorati. L’hotel adults only (18+), infatti, suggella il legame delle coppie tra panorami mozzafiato, proposte gourmet ricercate e coccole esclusive nella SPA più grande dell’Umbria, con 3.000 mq dedicati al benessere. Le eleganti suites di charme attendono gli innamorati, mentre i preziosi trattamenti da vivere nelle esclusive Private SPA rigenerano anima e corpo. Wellness totale garantito anche dai pacchetti speciali Amare e Amore & Benessere, pensati rispettivamente per San Valentino e per febbraio, il mese più romantico dell’anno.

Gli innamorati vivranno emozionanti esperienze ispirate alla natura e alle tradizioni umbre. Sono oltre sessanta le proposte con differenti capacità benefiche: suggestivi rituali, preziosi massaggi e trattamenti di coppia da condividere con il partner nelle Private SPA, quattro ambienti riservati da abbinare ai romantici rituali disponibili nel menù SPA.

Tesori Del Borgo è la Private Spa in stile umbro con vasca idromassaggio di coppia, letto relax matrimoniale e sauna finlandese. Qua gli innamorati possono scegliere il Rituale I Diamanti , un percorso con massaggio riequilibrante ed inebriante per i sensi, dove dolci manualità avvolgono corpo, testa, viso e capelli per momenti di profondo relax accompagnati da una degustazione selezionata.

Sorgente della Natura è la Private SPA che richiama la foresta pluviale, dove la coppia può scegliere il Rituale Battito dell’Eternità , un viaggio fuori dal tempo che conduce alla sorgente primordiale della vita e all’origine dell’essere, grazie all’ampia vasca e ai suoni che accompagnano il percorso. Un massaggio in cui il battito delle mani muove il corpo al ritmo del cuore e al fluire della leggerezza, per donare un benessere totale alla coppia.

Due pacchetti SPA esclusivi assicurano un San Valentino di benessere e romanticismo. Coppia di Cuori comprende il Rituale Bellezza Umbra (percorso di depurazione e rilassamento dove la sinergia tra eccellenze locali assicura un viaggio nel benessere psico-fisico), il Bagno Salino in esclusiva (con un rilassante galleggiamento in piscina dove, grazie all’alta concentrazione di sale, il corpo fluttua cullato da cromoterapia e musica subacquee) e il Massaggio Armonia dei Sensi (che dona serenità in assenza della vista). Il pacchetto Batticuore, invece, comprende il Rituale Battito dell’Eternità, il Bagno Sonoro in esclusiva (dove l’acqua salata e il suono delle campane tibetane donano spiritualità ed energia) e Sapore di Sale (impacco corpo drenante, detossinante ed esfoliante basato sui molteplici benefici del sale del Mar Morto, che con i suoi minerali libera dalle tossine, contrasta la ritenzione idrica, illumina e rinvigorisce la pelle).

Il benessere esclusivo attende gli innamorati anche nelle 49 raffinate camere e Suites, l’ultima frontiera del lusso in termini di ospitalità legata al wellness. Con 460 mq, l’Imperial Emotion Suite & SPA comprende due camere doppie, angolo bar con prodotti locali, piscina interna riscaldata con panca idromassaggio e videoproiettore, sauna finlandese, bagno turco, doccia sensoriale, letto relax e un patio esterno con idromassaggio riscaldato nel giardino di 220 mq. La splendida Luxury Love Suite, invece, comprende una SPA ad uso esclusivo, sauna finlandese e piscina interna riscaldata con panche idromassaggio sommerse. Le Romantic Suites, in stile moderno ed elegante, sono dotate di zona esterna riservata con un’esclusiva piscina idromassaggio, dalla quale ammirare il panorama mozzafiato. Anche le Charme Suites e le Dream Suites vantano una vasca idromassaggio di coppia, per momenti di relax e romanticismo in assoluta privacy.

Borgobrufa SPA Resort ha ideato Amare, il pacchetto per regalarsi un San Valentino dedicato al benessere e all’intimità. L’occasione migliore per lasciarsi avvolgere dalla magia silenziosa del resort immerso nella natura e dalle mani sapienti delle esperte del benessere, che sapranno rigenerare nel profondo gli innamorati, infondendo loro una piacevole sensazione di relax. Il pacchetto comprende la sistemazione in Garden Room per la notte del 14 febbraio, l’utilizzo del “Mondo delle Acque” e “Mondo delle Saune” presso la SPA, un esclusivo rituale in Private SPA con massaggio di coppia rilassante con burro caldo al profumo di bollicine e petali di rosa rossa, poi ancora l’aperitivo a cura di Chef Andrea Impero e una cena di tre portate a scelta dal menù del ristorante “Quattro Sensi”.

Per continuare a celebrare i sentimenti nel mese più romantico dell’anno, dal lunedì al giovedì, a febbraio il pacchetto Amore & Benessere promette un soggiorno indimenticabile per gli innamorati. Oltre alla sistemazione in Garden Room e all’accesso al “Mondo delle Acque” e “Mondo delle Saune”, la coppia è attesa da uno scrub corpo ai profumi floreali, un massaggio di coppia rilassante con burro caldo al profumo di bollicine e petali di rosa rossa, e da una cena di quattro portate a scelta dal menu di “Quattro Sensi”. Ma non è finita: in omaggio per la coppia una candela da massaggio per ricreare anche a casa l’atmosfera unica di Borgobrufa SPA Resort.