Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles by Chanel

Nei suoi atelier di rue Cambon, Gabrielle Chanel aveva sempre due strumenti a portata di mano: un paio di forbici sospese a un nastro che portava al collo come sautoir, e al polso l’indispensabile strumento di qualsiasi sarta, un puntaspilli. Nel 2023, Arnaud Chastaingt, Direttore del CHANEL Watchmaking Creation Studio, ha preso in prestito questi strumenti per creare la collezione di orologi Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles. “…Ho sognato queste creazioni come una tela bianca per i più audaci Mestieri d’arte. Ho immaginato cinque tableaux per questa collezione: un merletto di camelie, una composizione di borse iconiche, gioielli sparsi su tweed nero, un ricamo a rombi e una giacca in fase di cartamodello”.

Ciascuno di questi pezzi racconta una storia, una storia unica per CHANEL, una storia di Couture e di Alta Orologeria di cui solo CHANEL possiede il segreto.La collezione di Orologi Mademoiselle Privé Pique-Aiguilles di declina in cinque modelli:

Pearls Motif – Gioielli disseminati su un effetto tweed nero. Lunghe collane, catene intrecciate e spille bizantine. Tutti sono scolpiti in oro giallo, laccati a mano o incastonati, poi delicatamente disposti su un piatto con effetto tweed nero in rilievo, rifinito con una fila di diamanti foderati e perle dorate.

Lace Motif – Un disegno di pizzo di camelie, creato attraverso una combinazione di tre Métiers d’art: in primo luogo, la tecnica di incisione a mano per dare consistenza alla superficie in oro giallo del quadrante. Questo viene poi coperto con uno strato di smalto traslucido “Grand Feu” per accentuare ed evidenziare la delicatezza dell’incisione e dotarlo di una profondità infinita. Infine, il Creation Studio ha utilizzato la tradizionale tecnica della decalcomania per disegnare il motivo.Strati successivi di sottili decalcomanie creano un motivo a pizzo di camelie. L’intera superficie è cosparsa di minuscole perle d’oro e cinque diamanti.

Tweed Motif – Il prezioso motivo di una giacca di tweed ornata da 92 diamanti. Ditale, forbici, metro a nastro: gli strumenti della sarta meticolosamente creati in oro scolpito portano questa scena da un atelier di alta moda alla vita. Il quadrante è delicatamente rifinito con una catena proprio come quella cucita all’interno di ogni giacca CHANEL.

Embroidery Motif L’eleganza del tessuto nero ricamato con paillettes, immaginato da Watchmaking Creation Studio in un disco convesso di oro bianco rivestito di nero, incastonato di diamanti e rifinito con una delicata fila di minuscole perle d’oro, incastonate singolarmente a mano.

Quilted Motif Cinque borse iconiche sono incise e modellate in madreperla nera per ricreare l’effetto della pelle trapuntata. Le loro catene in oro giallo incise sono adornate con ciondoli di diamanti, mentre ciascuna delle chiusure è impreziosita da un diamante taglio baguette. La cassa di ogni orologio di questa collezione misura 55 mm e i modelli sono tutti disponibili in Edizione Limitata di 20 pezzi ciascuno.