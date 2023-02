MIDA, la studa a pellet della linea Easy di MCZ

La linea “Easy”, con cui MCZ si è proposta di offrire prodotti facili da usare, si arricchisce oggi con la nuova stufa a pellet a bassa potenza dal nome Mida.

È un modello caratterizzato da linee squadrate e moderne. La porta, il top e il braciere sono realizzati in ghisa mentre il rivestimento è in acciaio verniciato (bordeaux, bianco, silver o dark). Mida è proposta nella versione AIR da 8 kW, nelle varianti con uscita fumi posteriore, superiore oppure concentrica. È possibile quindi installare la stufa a filo muro, riducendone l’ingombro in profondità e di conseguenza ottimizzando lo spazio abitativo.

Grazie alla funzione No-Air è possibile escludere totalmente o limitare al minimo la ventilazione forzata della stufa, per poter godere il calore della fiamma nella sua massima silenziosità. Mida è pensata per soddisfare le esigenze dei consumatori che prediligono un prodotto dall’elettronica semplificata. È gestibile infatti da un pannello comandi integrato, un telecomando (opzionale) o direttamente tramite smartphone (kit opzionale – Easy Connect).

È una stufa perfetta per le case ben isolate in cui è indispensabile non compromettere l’equilibrio e l’efficienza energetica dell’ambiente. Infatti, grazie alla tecnologia Oyster, è completamente ermetica: non consuma l’ossigeno dell’ambiente ma lo preleva direttamente dall’esterno.

L’unico scambio con la stanza in cui è installata è l’emissione di calore, per un benessere totale all’insegna della massima efficienza.

www.mczgroup.it