La dea dell’Amore: i mille volti di Venere dal 14 al 19 febbraio 2023 a Galleria Borghese

La dea dell’Amore: i mille volti di Venere è il titolo dell’iniziativa speciale che la Galleria Borghese dedica alla festa degli innamorati: un’intera settimana, dal 14 al 19 febbraio, per celebrare assieme San Valentino.

Tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00 il museo offre degli approfondimenti tematici alla scoperta dei mille volti di Venere. Dea dell’amore, della bellezza, della fertilità naturale, sensuale o pudica, capricciosa o suadente, Venere trova ampio spazio nell’immaginario degli artisti e dei committenti, come è testimoniato dalla sua diffusa presenza nella collezione Borghese. Gli approfondimenti si svolgeranno nella sala X, il cosiddetto Gabinetto delle Veneri, posto al primo piano del museo, e nella sala I, al piano terra, dedicata a Paolina Borghese come Venere Vincitrice, apoteosi dell’eterno potere fascinatorio della dea e celebrazione del genio di Canova a 200 anni dalla sua morte.

Inoltre, nella settimana di San Valentino i visitatori della Galleria Borghese sono invitati a partecipare al social contest Scatta l’amore in Galleria!. Basta immortalare un gesto, un momento o un’opera legata all’iniziativa e pubblicarla sul proprio canale Instagram taggando @galleriaborgheseufficiale e #borgheseinlove. Le immagini saranno condivise nelle stories dell’account ufficiale del museo e la più bella verrà premiata con You and me, la membership card della Galleria Borghese dedicata alle coppie.

L’iniziativa è gratuita, salvo il costo del biglietto di ingresso al museo e della prenotazione obbligatoria. Innamoratevi alla Galleria Borghese. Innamoratevi della Galleria Borghese.