San Valentino 2023 con Bullfrog

Cuori che ardono, cuori che sanguinano, cupidi che sfrecciano da un cuore all’altro come nei tatuaggi old style, coppie chiuse, coppie aperte, quasi spalancate, single innamorati di sé stessi: quest’anno Bullfrog celebra San Valentino con la serie “Perfect couples”, prodotti accoppiati per diversi tipi di coppie da regalare o da regalarsi in attesa dell’anima gemella.

Ecco Skincare Couple, due prodotti easy per una beauty routine da condividere ogni giorno: Mousse Detergente Anti Inquinamento, un primo step soffice e efficace contro le impurità e Oltresiero che con la sua texture blu come il mare vi riporterà ai ricordi delle vacanze passate insieme. Oppure Hair Couple, la coppia più duratura di sempre: shampoo e balsamo. Lo Shampoo Nutriente Restitutivo sposato al Burro Nutriente Restitutivo per lasciarsi abbracciare da un delicato ma irresistibile profumo di pistacchio.

E per chi non crede che la fedeltà sia barbosa, Beard Couple: Agnostico Balsamo Multifunzione e Pasta Esfoliante Lavabarba, due prodotti iconici per innamorarsi una volta per tutte. E ancora Fragrance Couple, due Eau de Toilette della collezione Elements che si compensano a vicenda: Air e Fire perché, quando l’aria potenzia le fiamme, il fuoco arde più intenso.

Per incontri più dark, invece, Dirty Couple che accoppia il colore nero della Maschera Esfoliante Anti Inquinamento a base di polvere di carbone e il Sapone Liquido Mani e Corpo per una pelle profumata e morbida. E, infine, Threesome: Agnostico + Pasta Esfoliante Lavabarba + Olio Barba Multifunzione Secret Potion N.1. Tre prodotti must have per l’uomo che ama la sua barba: possono essere usati da soli ma, insieme, è meglio.

