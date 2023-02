La continua evoluzione di Thonet

Thonet è sinonimo di mobili dal design innovativo frutto di una lunga tradizione e con il modello 808, lo studio di design Formstelle di Monaco, ha creato una poltrona lounge che coniuga il massimo del comfort con numerose possibilità di personalizzazione. La poltrona gioca con i contrasti presentandosi come un guscio aperto e, allo stesso tempo, confortevole. Per la versione compatta 809i designer Claudia Kleine e Jörg Kürschner di Formstelle hanno ripreso il linguaggio creativo della 808 conservando la caratteristica forma avvolgente della scocca di seduta e dello schienale e l’imbottitura ergonomica dei cuscini che ricorda le onde del mare.

Il contrasto fra l’interno morbido e la scocca esterna fa entrare la 809 a pieno titolo nella famiglia di mobili della collezione 808: lo schienale non troppo alto e l’assenza di poggiatesta ne sottolineano l’evidente similitudine, ma al tempo stesso rendono questa poltrona un modello a sé stante, estremamente comoda e rilassante. La 809 è stata progettata per essere anche resistente ed ergonomica: la sedia girevole con meccanismo di ritorno automatico è garanzia di massimo comfort.L’ampia scelta di materiali e tessuti di rivestimento consente di personalizzare la poltrona che diventa la compagna ideale sia per gli ambienti privati che per spazi pubblici: hall degli hotel, i moderni uffici o le aree lounge.

La collezione viene completata con la nuova versione 809 Work (809 K): la poltrona bassa può essere dotata di scrittoio fisso in bilaminato HPL color ardesia che funge da piano d’appoggio o di scrittura. La seduta risulta perfetta per un angolo lounge più tranquillo e riparato, riunioni informali o workshop in cui è possibile lavorare concentrati nella quotidianità dell’ufficio. Con la 809 Work (809 K) comodità e ergonomia fanno, dunque, il loro ingresso nei contesti di lavoro.