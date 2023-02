Ulisse Nardin presenta il nuovo modello Classico Rabbit

Il coniglio è il quarto animale nel ciclo di dodici anni dello zodiaco cinese ed è noto per essere il più fortunato dei dodici. Esso incarna la longevità, la pace e la speranza e porta con sé promesse di prosperità ed eleganza. In questo inizio del 2023 Ulysse Nardin rende omaggio al benevolo animale della tradizione cinese con un nuovo segnatempo che racchiude tutte le abilità artigianali della Manifattura: il Classico Rabbit, il cui disegno prende vita grazie all’impiego di metodi di smaltatura secolari come lo champlevé e il cloisonné.

Il Classico Rabbit 40mm – prodotto in una serie limitata di 88 esemplari– è animato dal calibro automatico UN-815 dotato di una riserva di carica di 42 ore. A completarne l’estetica, un fondello in vetro zaffiro e un cinturino in pelle di alligatore nera chiuso da una fibbia d’oro rosa. La cassa d’oro rosa 5N, lucida, incornicia e valorizza alla perfezione il ricercato motivo decorativo.

