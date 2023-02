Beauty Cupid con Foreo

In occasione di San Valentino, FOREO ha in serbo imperdibili sorprese per donare un lussuoso rituale di self care. Con i nuovissimi e super lussuosi set regalo Skin Supremes Set di FOREO, celebrare l’amore questo febbraio sarà un vero piacere… ed un vero investimento di bellezza e benessere.

FOREO SKIN SUPREMES SET – BEAR mini, UFO mini 2, 6 x Maschere viso UFO Glow Addict, SERUM SERUM SERUM

Fiore all’occhiello di questa nuova collezione di set regalo, FOREO Skin Supremes Set con BEAR mini, UFO mini 2, Maschera viso UFO Glow Addict, e SERUM SERUM SERUM: una skincare routine completa, ottimizzata, e dall’effetto Glow assicurato. Il tutto in una palette Pearl Pink: perfetta per sé, per la migliore amica o per chi si ama di più.

Grazie a BEAR mini, il piccolo e potente dispositivo per eseguire la ginnastica facciale ed un lifting viso non invasivo, abbinato al siero viso SERUM SERUM SERUM, si potrà ottenere il viso più tonico, splendente, rimpolpato di sempre in vista di una cenetta romantica o di confortevole rituale di bellezza a casa propria.

In più, il trattamento maschera viso potenziato ed hi-tech di UFO mini 2 donerà una pelle idratata e morbidissima. Usato assieme alla maschera viso Glow Addict inclusa nel Set, infusa di prezioso estratto di perla ed arricchita di Vitamina E, è la soluzione perfetta per ottenere un incarnato che splende di luce propria.

FOREO SKIN SUPREMES SET – LUNA mini 3, UFO mini 2, 6 x Maschere viso UFO Glow Addict, Microfoam Cleanser

Un perfetto boudoir di bellezza e benessere per preparare la pelle al makeup di San Valentino, in compagnia di una…palette color fuchsia. Questo secondo FOREO Skin Supremes Set include LUNA mini 3, il dispositivo par excellence per detergere la pelle in modo delicato e profondo al tempo stesso, per rivelare la sua naturale radiosità. Usato assieme al detergente viso in micro-schiuma Microfoam Cleanser di FOREO, regala attimi di puro relax.

Inoltre, un trattamento maschera viso di livello professionale con UFO mini 2 e la maschera viso Glow Addict, per quel tocco di idratazione e luminosità in più.

La nuova collezione di set natalizi Skin Supremes include inoltre il set dedicato alla pelle acneica ed impura – con ESPADA e 2 confezioni del nuovo ESPADA BHA + PHA Blemish Solution Gel ed il set con LUNA play smart 2 e Microfoam Cleanser per una detersione facile e veloce ed un pensierino last-second.