Rituali di benessere tra silenzio e privacy al Silena di Valles

Una spa privata con sauna finlandese, bagno turco, vasca idromassaggio e letto a baldacchino, dove cullati dal silenzio si chiudono gli occhi, si allontanano i pensieri e ci si abbandona al relax totale di trattamenti beauty e massaggi personalizzati per un detox completo, di corpo e mente. La Silence Suite del SILENA, buen retiro di Valles, in Val Pusteria, è un vero angolo di paradiso dove farsi viziare da rituali wellness esclusivi ispirati alla forza rigeneratrice della terra e al contatto con la natura per una pace interiore assoluta.

Così, tra le proposte detox il PURE SILENA Freedom è un massaggio esclusivo che combina l’effetto piacevole del calore di fanghi torbosi, pietre di granito e legno levigato di quercia antica, un trattamento dall’effetto duraturo che attiva la circolazione sanguigna, scioglie le scorie, depura e libera nuova energia aiutando così il flusso del Chi in tutto il corpo.

Prima del massaggio, a scelta, un bagno agli olii essenziali o un peeling delicato. Il detox continua poi nell’elegante spa, tra biosauna alle erbe, bagno di vapore ai profumi del bosco e un bagno caldo nella vasca onsen sulla terrazza, a cui si accede solo dopo essersi sottoposti ad un accurato rituale di lavaggio nella onsen lounge per liberarsi dal peso degli influssi negativi.

