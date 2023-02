La giacca Brendon, 100% biodegradabile di Schneiders Salzburg

Spesso si è portati a pensare che i termini semplice e semplicistico siano sinonimi. Non è così. Se la semplificazione trascura e impoverisce, la semplicità è arte e rivoluzione: crea, sceglie, estrae dal generico ciò che deve rimanere, ciò che deve saper spiegare anche quello che è stato eliminato. La semplicità è un esercizio meraviglioso in tempi complessi. Esercizio che in pochi riescono a praticare in modo eccelso: SCHNEIDERS SALZBURG ne è gran maestro, avendo alle spalle una lunga storia fondata sui valori dell’essenzialità e dell’eccellenza.

Abile nel mescolare tradizione e innovazione, heritage e contemporaneità, per la primavera il brand austriaco veste l’uomo con uno dei suoi capispalla più semplicemente raffinati e più straordinariamente rivoluzionari. La giacca Brendon non è solo la storia che segue il suo corso, ma che lo migliora attraverso grandi innovazioni concepite in nome della sostenibilità.

Si tratta infatti di un modello outdoor biodegradabile al 100%, realizzato in tessuto hi-tech Amni Soul Eco, alternativa ecologica al poliammide classico e dotato di una biodegradabilità accelerata rispetto alle altre fibre sintetiche. Questo significa che la Brendon jacket di Schneiders, una volta raggiunta la fine del suo ciclo di vita, si disintegra completamente in biomassa entro 5 anni, cerniera, filo ed etichette comprese. Un tempo record.

Il know how e la passione per le cose fatte bene e fatte per durare, che ispirano da sempre le maestranze made in Salzburg, rendono anche l’innovativo capospalla Brendon un concentrato dei più elevati standard di design, funzionalità, leggerezza e durata. Ha ampie e comode tasche laterali con patta e a filetto, una chiusura a cerniera nascosta con bottoni e una tasca verticale con zip.

Disponibile in blu navy (nella foto), beige e oliva, saprà per lungo tempo emanare una luce speciale che lo rende perfetto sia come giacca casual che per accompagnare i look più classici, finché non tornerà a far parte della natura.

