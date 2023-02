La Collezione Make Up P/E 2023 by Chanel, un nuovo volto del colore

Chanel dà voce al colore rosso attraverso la Collezione Primavera-Estate 2023, che con questa tinta riscalda le guance fino alle tempie. Una collezione che trasmette un’energia dirompente attraverso uno sguardo ardente e labbra deliziosamente sensuali, rompendo con la tradizione e spingendo all’estremo la versatilità.

Questo si esprime con forza con LES 4 ROUGES YEUX ET JOUES, due palette dalla silhouette inconfondibile, rivisitate per l’occasione in un formato XXL. Ognuna di esse declina un’armonia di quattro tinte opache e satinate, da applicare in base all’umore in variazioni sottili o intense. C’è una tonalità che, come un fil rouge, lega queste due creazioni dai colori completamente inediti: un rosso terra di Siena opaco, che dà vita a un numero ancora maggiore di combinazioni ed effetti make up.

Da utilizzare da soli sulle guance come fard o illuminante, oppure sugli occhi come ombretto o eyeliner per riscaldare e scolpire lo sguardo; sfumati fino alle tempie o semplicemente applicati ovunque si desidera: i rossi delle due palette si prestano a tutti i mix and match e si miscelano tra loro per creare nuove tinte. Rosso terra di Siena e rosa antico caldo, illuminante pesca o oro rosa, corallo, beige rosato e rosso mattone: luminosi, trasparenti e accesi al tempo stesso, questi rossi in bilico “tra due emozioni” diventano potenti o delicati e consentono di creare look intensi o discreti.

Semplici da utilizzare, modulare e combinare, le palette si abbinano a BAUME ESSENTIEL Rouge Frais, che riscalda le guance con un effetto radioso, naturale e luminoso. Per intensificare lo sguardo, CHANEL aggiunge LE LINER DE CHANEL Rouge Noir e lo STYLO YEUX WATERPROOF Or Rose.

Inoltre, declina il nuovo mascara NOIR ALLURE in un Rouge Grenat da applicare sulle ciglia come tocco finale di uno smoky rosso audace, oppure solo sulle punte abbinato a un tocco di nero, per un iconico effetto bicolore.

Il rosso si accende sulle labbra con ROUGE ALLURE VELVET: la delicatezza del beige malva o del rosa antico intenso, la profondità del rosso terracotta e la vivacità fiammeggiante dell’iconico rosso vivo. Infine, LE VERNIS Watermelon e Rouge Cuir completano la collezione.

Ampliando le potenzialità del rosso, la COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2023 disponibile dal 1° marzo 2023 sostiene con forza il manifesto di una femminilità libera e disinibita e definisce un’allure sempre elegante. E riafferma le convinzioni di Gabrielle Chanel, rinnovando il suo impegno ad offrire alle donne libertà di movimento e indipendenza.

