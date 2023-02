Gioielli Rossoprezioso per un San Valentino romantico

I gioielli Made in Italy firmati Rossoprezioso sono la scelta perfetta per la sorpresa romantica di San Valentino. Dalla forma di un cuore stilizzato nasce la linea Brave Heart: elementi in legno laccato e smaltato ricordano cuori stilizzati e si arricchiscono di luminose pietre dal taglio briolette, colori delicati e l’immancabile rosso come protagonista. Per un pensiero prezioso dallo stile elegante gli orecchini e il girocollo della linea River dove il legno colorato è accompagnato dalle rotondità di “sassolini” in argento che, come ciottoli di fiume luminosi, regalano una lucentezza trasparente ai gioielli.

Invece, per un’idea più simpatica, senza dubbio la recentissima new entry: l’anello Cupcake: come piccoli dolcetti ricoperti di glassa, gli anelli Cupcake sono realizzati in argento 925, smaltato a mano in colori pop a contrasto e finemente decorati con quarzi idrotermali. Sono disponibili in tre varianti: Fusia Peonia, Blu Estate e Bianco Conchiglia.

shop.rossoprezioso.com