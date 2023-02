Signature Kitchen Suite celebra la passione per il vino al Courmayeur Design Week-end

Signature Kitchen Suite, il marchio di elettrodomestici di alta gamma parte del gruppo LG Electronics che da sempre fa del rispetto e della passione per il cibo una filosofia, partecipa al Courmayeur Design Week-end, dal 9 al 12 febbraio 2023, e si racconta attraverso due iniziative che vedono come protagonista uno dei suoi prodotti di punta: il Vino cantina.

Il brand ha infatti scelto una suggestiva immagine delle sue cantinette, immerse in uno scenario invernale che ammicca alle scenografiche ambientazioni del Monte Bianco, per personalizzare la telecabina dell’impianto di Dolonne, che accompagna gli sciatori in alta quota verso le piste di Plan Checrouit. Grazie alla realtà aumentata, inoltre, i visitatori potranno divertisti scattando straordinarie immagini per Instagram del Vino cantina, posizionandolo virtualmente dove desiderano, con le angolazioni e le dimensioni più disparate, creando scenari inaspettati tra le montagne circostanti (l’hashtag ufficiale dell’evento è #CDWE23).

Dal virtuale al reale, i Vino cantina possono essere ammirati all’interno di uno degli indirizzi più iconici della ristorazione di Courmayeur, il Cadran Solaire in Via Roma, che ha scelto l’eccellenza di Signature Kitchen Suite per la perfetta conservazione della sua preziosa selezione di vini.

Il Vino cantina di Signature Kitchen Suite, da incasso e pannellabile, è disponibile nel modello a colonna, con due capienze (113 e 71 bottiglie), e nella versione più piccola sottopiano (41 bottiglie). Perfetto incontro tra design sofisticato e tecnologia smart, garantisce la perfetta conservazione di vini diversi, grazie alla presenza di zone climatiche separate regolabili per temperatura e umidità. Ogni materiale è finemente selezionato per garantire le più alte prestazioni: i ripiani in legno di faggio naturale aiutano a eliminare odori e sostanze che possono alterare le proprietà del vino e fungono da regolatori di temperatura e umidità, mentre i profili in acciaio inox scorrono sulle guide con fluidità limitando le vibrazioni. Grazie alla tecnologia Smart Knock Door, è possibile osservare l’interno della cantina senza aprire lo sportello quando non necessario: bussando sul vetro due volte si attiva infatti l’illuminazione interna, per scegliere il vino più adatto senza compromettere la conservazione e l’efficienza energetica.