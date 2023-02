Lapitec, la pietra sinterizzata per ambienti outdoor

In outdoor, ovunque si voglia. Lapitec può essere impiegato negli spazi esterni per una pluralità di destinazioni: dalla realizzazione di pavimentazioni e camminamenti, facciate o porzioni di esse, al rivestimento di piscine, panche, top di tavoli, cucine fisse o mobili, postazioni barbecue, sino all’applicazione su deck di yacht o navi. Le grandi dimensioni delle lastre, che negli spessori di 12 e 20 mm sono pari a 1540 x 3440 mm, ne consentono infatti una grande flessibilità di utilizzo, resa possibile anche dalle sue elevate prestazioni.

La pietra sinterizzata è infatti resistente alle condizioni atmosferiche, ai raggi UV, agli sbalzi termici, alle abrasioni, tanto da essere accompagnata da una garanzia di durabilità pari a 25 anni: la sua composizione interamente silica-free, frutto di una miscela di minerali 100% naturali compattati attraverso un processo pluri-brevettato, ne fa un materiale ecologico assolutamente privo di pori sulla superficie e quindi ideale per il contatto prolungato con acqua, addirittura salata o addizionata con cloro.

Anche le nuance con cui è proposta – una gamma di colori pieni che spazia dal Bianco Assoluto, crema, grigi, colori caldi e nero sino agli eleganti venati della collezione Musa, implementati nel 2023 con nuove proposte – la promuovono a superficie perfettamente integrata con l’ambiente outdoor, mentre le finiture disponibili possono arrivare a offrire alti coefficienti di attrito (pari anche a R13), indispensabili soprattutto per le pavimentazioni e le piscine.

Molti sono quindi gli utilizzi nel mondo del progetto e dell’arredo per esterni, dove Lapitec affianca brand importanti di settore per la fornitura di piani destinati a tavoli da pranzo o cooking station con differenti tipologie di accessori e funzioni. Alle proprietà citate, si aggiunge infatti la caratteristica “a tutta massa” della pietra sinterizzata, che risulta identica in ogni suo punto e, laddove fresata o lavorata, mantiene un aspetto costante garantendo la massima pulizia estetica, insieme a funzionalità e alte prestazioni tecniche.

www.lapitec.com