Al Manna Resort depurazione In&Out con l’esclusivo metodo F.X. Mayr

Sei giorni per eliminare tutte le tossine e depurare l’organismo, perdere qualche chilo e convertirsi a uno stile di vita sano ed equilibrato: questo l’obiettivo della moderna cura F.X.Mayr, un metodo innovativo che si basa essenzialmente sulla scelta degli alimenti per ridurre le infiammazioni e preservare il benessere dell’intestino, su una buona e lenta masticazione e un’adeguata attività fisica per sentirsi bene con se stessi, ritrovare l’energia e scoprire nuovi percorsi di salute.

In Italia è possibile solo in un posto, in Alto Adige, nel primo ed unico centro certificato F.X.Mayr, al Manna Medical, un vero e proprio centro medico all’interno del Manna Resort, esclusivo resort a 5 stelle a pochi km da Bolzano dove il well-being e la cura dell’anima sono i punti chiave dell’approccio olistico e terapeutico proposto. Il modulo da 7 giorni (ma ci sono anche quelli da 3 e 14) prevede un piano di preparazione nella settimana precedente la cura, una dettagliata anamnesi iniziale, una diagnosi manuale della condizione dell’apparato digerente, 3 trattamenti medici all’addome, una dieta individuale che sulla base delle condizioni dell’apparato digerente e degli obiettivi dell’ospite mira ad ottimizzare lo stato di salute generale, e una consultazione medica finale.

Oltre alla possibilità di godere dei benefici dell’esclusiva spa, tra piscine, saune e massaggi thai. È previsto anche un pacchetto di follow-up che prevede un colloquio di 30 minuti via Skype/WhatsApp/telefono per controllare alimentazione, peso e stato di salute generale, e colloqui settimanali o mensili fino al 6° mese, scadenza dopo la quale l’ospite è invitato a tornare al resort per un check up generale.

www.mannaresort.it