STAR, la stufa best seller di MCZ

Star è una delle stufe a pellet più vendute della collezione MCZ, che ha saputo incontrare i gusti di decine di migliaia di famiglie in tutta Europa e oggi si presenta con un nuovo restyling firmato dal designer Pablo Dorigo. Realizzata per la prima volta nel 2009, Star oggi è proposta con linee addolcite e ingentilite. Rispetto al modello precedente i cambiamenti però sono minimi in modo da mantenere la sobrietà e la pulizia che hanno garantito il lungo successo di questa stufa. Il braciere in ghisa e il focolare sono stati riprogettati per una visione gradevole anche a stufa spenta. La struttura è realizzata in acciaio mentre il rivestimento di top e fianchi sono in pietra Serpentino o in ceramica nei classici rivestimenti Bordeaux, White e Warm Grey e in una nuova proposta cromatica: il Black Matt, la stessa finitura elegante e piacevole al tatto già apprezzata in altri modelli di MCZ. La bocca serbatoio è più generosa per facilitare il caricamento del pellet e, grazie alla nuova candeletta in ceramica, i tempi di accensione sono ridotti del 40% con una sensibile diminuzione anche dei consumi elettrici.

Star è disponibile con la stessa estetica nella versione Air, Comfort Air (entrambe dotate della possibilità di escludere totalmente la ventilazione per un maggiore comfort acustico) e Hydromatic con braciere autopulente e svuotamento cenere settimanale. Nelle versioni Air e Comfort Air è disponibile anche la variante con scarico fumi sul top anziché sul retro. Questo consente un’installazione a filo muro, che riduce l’ingombro in profondità della stufa e di conseguenza ottimizza lo spazio abitativo. Tutti i modelli di Star sono Maestro+, gestibili quindi di serie direttamente da Smartphone e pannello di controllo digitale, mentre il telecomando con termostato ambiente rimane opzionale. Star è dotata, inoltre, di un sistema evoluto e automatico di pulizia che permette di eliminare le ceneri solo una volta ogni 7/10 giorni.

Il cassetto cenere è di ampie dimensioni in grado di raccogliere tutto l’incombusto prodotto. Il braciere è autopulente con sistema di raschiamento meccanico che si attiva automaticamente ad ogni spegnimento ed ogni volta in cui il sensore rileva un accumulo di cenere. Star è disponibile nella versione Comfort Air, un particolare sistema di canalizzazione dell’aria calda, brevettato da MCZ, che permette di scaldare più ambienti anche non comunicanti, fino a una distanza massima di 8 metri con 60°C in uscita. Per completare il kit Comfort Air®, MCZ propone diffusori particolarmente curati e minimali, posizionabili liberamente (anche in prossimità del pavimento), in più finiture (metallo, vetro o ceramica), studiati per chi ama il dettaglio anche nella diffusione del calore.

Funzionano inoltre come eleganti lampade a parete, che amplificano l’effetto di relax e comfort, gestibili da un telecomando fornito di serie. All’interno dei diffusori è contenuta una vaschetta per l’acqua, che vaporizza con l’uscita dell’aria calda e assicura la corretta umidificazione dell’ambiente. Per un piacevole effetto di aromaterapia, si possono aggiungere le fragranze o le essenze preferite. Se si desidera utilizzare la stufa per scaldare anche l’acqua dei termosifoni e dei bagni, la versione Hydro di Star è un’alternativa validissima alle ormai costose caldaie a gas tradizionali. Si collega infatti all’impianto di casa. Circa il 90% della resa globale della stufa viene trasferito all’impianto idraulico, garantendo il riscaldamento ottimale delle stanze con termosifoni e producendo anche acqua calda sanitaria per tutti gli usi di casa.

Il motoriduttore “brushless” realizzato in esclusiva per MCZ ed utilizzato nella coclea di caricamento del pellet, è più potente, più silenzioso e meno energivoro rispetto ai motoriduttori tradizionali garantendo la diminuzione fino al 90% dei consumi elettrici. Inoltre, grazie alla nuova candeletta in ceramica, la fiamma appare in meno di tre minuti. È possibile controllare la stufa anche tramite un innovativo pannello digitale a scomparsa montato di serie sul top che integra le funzionalità d’uso ordinarie e straordinarie.

Opzionale invece il telecomando freestaning, dotato di termostato ambiente che indica con precisione la temperatura in ogni punto in cui viene lasciato. Star è perfetta per le case ben isolate in cui è indispensabile non compromettere l’equilibrio e l’efficienza energetica dell’ambiente. Infatti, grazie alla tecnologia Oyster, la stufa è perfettamente ermetica: non consuma l’ossigeno dell’ambiente ma lo preleva direttamente dall’esterno. L’unico scambio con la stanza in cui è installata è quindi l’emissione di calore, per un benessere totale all’insegna della massima efficienza.